L' Italia spende per pensioni di reversibilità il doppio dell' Ue

Pensioni di reversibilità - l'Italia spende il doppio dell'Ue : L Italia ha speso per le Pensioni di reversibilit , nel 2017, oltre 45 miliardi pari al 2,6% del Pil, una quota che doppia a quella media Ue , 1,3% mentre 1,7% nell area Euro,. Lo si legge nel ...

Bio : il 63% degli Italiani disposti a spendere fino al 10% in più : Una sempre maggiore attenzione del consumatore italiano al prodotti biologici. Perché fa bene alla salute, all’ambiente, in più è anche buono. Tanto che la maggior parte è disposto a spendere anche di più per acquistare un prodotto biologico. E’ quanto emerge da una recente indagine condotta dall’istituto triestino Swg. Secondo il sondaggio il 16% degli italiani acquista sempre o spesso biologico e il 54% qualche volta. I ...

La Banca D’Italia sospende ING - il gruppo di Conto Arancio - per carenze sull’antiriciclaggio : Bankitalia ha rilevato carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.Continua a leggere

Ing Direct - “carenze nell’applicazione di norme antiriciclaggio”. BankItalia sospende le acquisizioni di nuovi clienti : La Banca d’Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Il provvedimento per l’istituto del Conto Arancio è stato adottato dopo verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. La clientela in essere, precisa Bankitalia, non é toccata dal provvedimento. Ing Bank ha comunicato di essere ...

L'Ue ha stanziato 114 miliardi per il clima - ma gli Stati - prima tra tutti l'Italia - non sanno spenderli : Eppure, di tutti quei soldi disponibili per gli investimenti nelle infrastrutture, nella transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2, nelle attività di sensibilizzazione, l'Italia ha speso ...

Etiopia - aereo caduto : 157 morti - 8 Italiani/ Cina sospende uso di Boeing 737 Max : Dopo il disastro aereo in Etiopia con 157 persone a bordo, tra cui 8 italiani,, Cina decide di sospendere uso di Boeing 737 Max per motivi precauzionali.

Più tasse? Il 54% degli Italiani per non pagarle preferirebbe sospendere il reddito di cittadinanza : Un dato che apparentemente potrebbe risultare in contrasto rispetto alle prospettive di fiducia per l'economia nazionale. Solo il 15% degli italiani è infatti convinto che si starà meglio mentre ben ...

L'Italia spende per ogni studente 8.200 euro l'anno : Troppo poco, se si fa il confronto con gli altri Paesi del mondo presi in esame dall' Ocse fino al 2015, l'ultimo dato disponibile,. Anche la spesa complessiva di fondi pubblici per l'istruzione è ...

Perché l’Italia non riesce a spendere i fondi che l’Ue le assegna? Monti in diretta : Milena Gabanelli e il senatore a vita Mario Monti risponderanno in diretta alle vostre domande sull’Europa

Consumi - Coldiretti : “Il 73% degli Italiani è disposto a spendere di più per il Made in Italy” : Nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale fino ad oggi circa 1/4 della spesa degli italiani resta anonima. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della presentazione delle nuove norme sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti approvate con la legge n.12 dell’11 febbraio 2019 sulle semplificazioni, con il presidente della ...