L' Italia ha tanta voglia di Euro2020 | la corsa comincia contro la Finlandia

Allenatori nella storia : nessuno come Michels ma poi c'è tanta Italia : «France Football» ha stilato la classifica dei migliori 50 di sempre: Sacchi, Ancelotti, Trapattoni, Lippi, Rocco e Capello tra i primi ventuno

Su Italia 2 tornano i mitici cartoni degli anni Ottanta! : Se fate parte della Millenial Generation (coloro nati fra i primi anni ottanta e la fine degli anni novanta), questa notizia vi farà saltare dalla sedia: tornano in tv i cartoni cult degli anni anni ’80!!! Radio 105 ci fa sapere che il canale tematico a target giovanile di Mediaset, ITALIA 2, dal prossimo mese di aprile ha in serbo molte sorprese per i “bambini degli anni ’80 e ’90”, da Magica Emi a Holly e Benji: ...

The Flash 4 e Legends Of Tomorrow 3 sbarcano su Italia1 : dopo tanta attesa qualcosa si muove : Si teme quasi il peggio a dirlo pensando che tutto svanirà nel nulla appena la notizia sarà virale ma sembra proprio che questa volta The Flash 4 e Legends Of Tomorrow 3 alla fine l'abbiano spuntata e il pubblico insieme a loro. Sicuramente non si parla degli ultimi episodi, quelli attualmente in onda negli Usa e dalla prossima settimana su Mediaset Premium e Sky, ma è un passo avanti notevole in confronto a quanto accaduto negli ultimi due ...

8 marzo - poca festa - tanta protesta. Donne in piazza in tutta Italia : C'è poco da festeggiare, tanto da protestare per l'8 marzo, festa della donna. Sono previste manifestazioni e cortei in tutte le Regioni, in piazza contro la discriminazione di genere, contro la violenza sulle Donne e i femminicidi, contro le molestie nei luoghi di lavoro, contro la precarietà, contro l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici, a difesa della legge 194, contro il disegno di legge pillon su separazione ...

Argentina - i convocati di coach Scaloni : torna Messi - tanta “Italia” ed assenze rumorose : Argentina, Leo Messi tornerà a vestire la maglia della Nazionale: il Ct argentino Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati Leo Messi tornerà a vestire la maglia dell’Argentina. Il tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime gare della Nazionale. Mancherà come ovvio Mauro Icardi, alle prese con la querelle con l’Inter, assente anche Higuain che con il Chelsea ...

Migranti - Nordio difende Salvini : 'In Italia tanta ipocrisia - era doveroso alzare la voce' : Carlo Nordio è un magistrato che, nel corso della sua carriera, ha svolto il proprio ruolo nell'ambito di inchieste storiche come "Mani pulite". Il suo può essere considerato un parere autorevole anche in merito alla situazione politica del Paese, tenendo ben presente che il suo impegno è sempre stato quello di restare fuori da un mondo che, invece, ha ingolosito diversi suoi colleghi. Particolarmente interessante risulta il punto di vista ...

Xiaomi Mi 9 arriva in Italia in due versioni : tanta potenza e prezzi incredibili : Nel corso dell'evento svoltosi al MWC 2019, Xiaomi ha presentato la versione globale di Xiaomi Mi 9, con prezzi che partono da 449 euro. L'articolo Xiaomi Mi 9 arriva in Italia in due versioni: tanta potenza e prezzi incredibili proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Video farà una serie tv Italiana - ambientata «in una Milano nel pieno del boom degli anni Ottanta» : Amazon Prime Video – il servizio di Amazon che offre contenuti in streaming – lavorerà a una serie tv italiana. Per ora non se ne conosce il titolo, ma si sa che sarà prodotta dalla società Wildside e che sarà

La prima serie Italiana di Amazon Prime Video tra anni Ottanta e mafia : La prima serie originale di Amazon Prime Video in Italia è un crime-drama scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, già autori - tra gli altri - di 'Lo chiamavano Jeeg Robot'. La serie, ancora senza un ...

Bulli del web - è allarme in Italia : vittime in aumento e tanta omertà : È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dal Safer Internet Day. Contro Bullismo e cyberBullismo l?Italia ha fatto segnare notevoli progressi dati alla mano. Ma se aumentano...

BankItalia - Ue : importanta preservare indipendenza delle istituzioni : La riunione si svolge a porte chiuse ed è probabile che della questione delle nomine in via Nazionale, e della intrusione dei vicepremier Di Maio e Salvini, si occupino i ministri dell'Economia e ...

Sanremo 2019 - se il Festival aiuta l’Italia a cambiare – L’istantanea : Per una volta il Festival di Sanremo è più avanti dell’Italia. Per una volta è Sanremo che aiuta l’Italia a capirsi, conoscersi, cambiare. Ieri le chiamavamo canzonette per classificare un genere e anche uno stile di vita lontani dalla realtà, dai problemi che essa ci pone. Sanremo negli anni scorsi era divenuta una parentesi dal sapore indistinto, un allegro ma scemo karaoke dell’Italia più pop. Il merito di Claudio Baglioni, tra gli altri, è ...