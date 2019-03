Lippi | ' Cina? Italia forte utile a tutti'

Lippi : "Cina? Un'Italia forte è utile a tutti" : 'Paura della Cina? Non entro in discorsi ideologici: sento dire che l'Ue è preoccupata, ma l'Italia non naviga nell'oro e stringere accordi con l'economia più grande del mondo non può che far bene. ...

Mondiali basket - il sorteggio Cina 2019 : Italia con Serbia - Angola e FiLippine : Parte la corsa dell' Italbasket ai Mondiali di Cina , 31 agosto-15 settembre, grande esclusiva su Sky Sport ,. Il sorteggio di Shenzhen ha infatti decretato le avversarie del girone di qualificazione: gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo D insieme a Serbia, Filippine e Angola . Urna piuttosto ...

Fabio Cannavaro nuovo ct della Cina. Lippi resta consigliere : ROMA - Fabio Cannavaro è stato designato ufficialmente alla guida della Nazionale cinese di calcio per la prossima China Cup di Nanning , torneo a quattro squadre con in campo dal 21 marzo anche ...

Maddaloni - la spalla di Lippi : "Da Viareggio alla Cina..." : "Lippi ha cambiato il mio modo di vedere il calcio. Soltanto uno distratto potrebbe stargli accanto e non capire perché abbia vinto un Mondiale e sia uno dei più grandi tecnici del mondo. Sono contento di aver lavorato con lui in Cina quasi sette anni'. Massimiliano Maddaloni, 52 anni, 'secondo' di Lippi all'Evergrande Guangzhou e poi nella nazionale cinese, ha ricevuto il ...

Cina : Cannavaro ct ad interim - Lippi consulente : PECHINO - Si erano avvicendati sulla panchina del Guangzhou Evergrande. Ora, il tandem che ha guidato l'Italia alla conquista del Mondiale nel 2006 potrebbe ritrovarsi alla guida della Cina. Marcello ...

F1 : Liberty Media pensa all’organizzazione di un GP nelle FiLippine. Sul tavolo anche un secondo round in Cina : Liberty Media, colosso delle telecomunicazioni che gestisce da qualche tempo il Circus della Formula Uno, è sempre in fermento, cercando nuove soluzioni e nuove idee per rendere maggiormente appetibile e vendibile il prodotto. E’ per questo, secondo quanto viene riportato dal quotidiano “The Independent”, che un possibile GP nelle Filippine sarebbe in cantiere. Non è un mistero che la più importante categoria ...

Lippi lascia la panchina della Cina 'È stato un onore ' : PECHINO - Fine corsa per Marcello Lippi. Il tecnico, campione del mondo con l'Italia nel 2006, lascia la panchina della Cina dopo la sonora sconfitta nei quarti di coppa d'Asia contro l'Iran che è costata l'eliminazione alla nazionale dei Dragoni. 'Voglio ...

