L' ex della Mala del Brenta in un film con la faccia di Cassel

Autobus in fiamme a Milano - Sy si era messo in malattia per «nascondere» la sospensione della patente di guida : Quando venne adottato il provvedimento perché trovato in stato di ebbrezza, il 47enne si era messo in malattia. «Per questo Autoguide non seppe nulla dell’episodio». Il senegalese a San Vittore in un reparto protetto

Pullman a fuoco a Milano - Sy si era messo in malattia per «nascondere» la sospensione della patente di guida : Quando venne adottato il provvedimento perché trovato in stato di ebbrezza, il 47enne si era messo in malattia. «Per questo Autoguide non seppe nulla dell’episodio». Il senegalese a San Vittore inn reparto protetto

Diabete : il 15% dei malati rischia la vista a causa della glicemia alta : Oltre 300 diabetici potranno salvarsi la vista grazie all’intelligenza artificiale e ai camici bianchi ‘in carne e ossa’ che l’hanno utilizzata durante la prima Campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della retinopatia e maculopatia diabetiche, l’iniziativa promossa dal Centro ambrosiano oftalmico (Camo) e dall’Irccs ospedale San Raffaele di Milano con visite gratuite offerte dal 4 al 28 febbraio in circa ...

Saviano : "A processo per aver definito Salvini 'ministro della Mala Vita' | La replica : "Ma quanto rosica..." : Nuovi strali con il vicepremier, che risponde via Twitter all'annuncio dello scrittore: "Ma quanto rosica il chiacchierone?"

Migranti - Saviano attacca Salvini : «Ministro della Mala Vita». Il vicepremier : querelo : Nuovo scontro Saviano-Salvini. L?autore di Gomorra di fatto ha subito puntato il dito contro il titolare del Viminale che ha chiuso i porti dopo l?arrivo della Nave Mare Jonio a largo di...

Mare Jonio - Saviano : “Atto da buffone del Ministro della Malavita”. Salvini : “Lo querelo” : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Continua a leggere

Mare Jonio - Saviano : “Atto buffone del Ministro della Malavita”. Salvini : “Lo querelo” : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Continua a leggere

Nesli : "X Factor? Accetterei subito. La malattia della mia generazione è la noia" : 'Non credo a quelli che dicono: 'Mi hanno chiamato a 'X factor' e ho rifiutato'... Io ci andrei subito, è una cosa pazzesca, estremamente positiva e coinvolgente. Accetterei alla grande'. Nesli, ...

'Il nome della rosa' anticipazioni 4^ puntata : Malachia collassa durante la messa : Il nome della Rosa, la serie TV ispirata al famoso romanzo di Umberto Eco dall'omonimo nome, andrà in onda con la sua ultima puntata lunedì 25 marzo in prima serata su Rai Uno. La serie televisiva, diretta da Giacomo Battiato e con attore principale John Turturro, nei panni del monaco Guglielmo da Baskerville, nella terza puntata andata in onda lunedì 18 marzo ha subito un calo degli ascolti rispetto alle puntate precedenti, arrivando a 3,9 ...

Georgette Polizzi parla della malattia : Georgette Polizzi e Davide Tresse, diventati famosi nel 2016 dopo aver partecipato a Temptation Island 4, sono pronti a compiere il grande passo: si sposeranno il 15 settembre con rito civile. Georgette, la scorsa primavera, ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla, una diagnosi terribile per una donna di 36 anni ma l'ex concorrente del reality di Canale5 non si è persa d'animo e grazie alla sua forza, alle cure e alla vicinanza del ...

Il Nome della Rosa/ Anticipazioni e video : il triste destino di Malachia - 18 marzo - : Il Nome della Rosa, Anticipazioni del 18 marzo 2019, in prima visione su Rai 1. Remigio confessa tutto del suo passato, ma Bernardo lo accusa di eresia.

Gianluca Vialli e il cancro. L’ex calciatore parla della malattia : “Ce la sto mettendo tutta” : Gianluca Vialli, indimenticabile per chi ha nostalgia di un calcio che appariva meno ‘stellare’ ma più umano. Da mesi i suoi ex tifosi, ma non solo loro, sono in ansia per le sue condizioni di salute. Gianluca Vialli malato di cancro: questa è la notizia su di lui che ha scosso tutti. Lui stesso ha rivelato la sua malattia, che sta affrontando con coraggio. “Oggi sto bene ma ancora non so come finirà la partita”, ha detto in una ...

Figlio dubita della malattia della mamma - la De Filippi : 'Non ho chiesto i certificati' : Ieri è andata in onda la nona puntata di C'è Posta per te. Dopo l'arrivo in studio di Julia Roberts per fare una sorpresa ad un uomo rimasto vedovo, in studio è arrivata Tonia. La signora, dopo anni che non vedeva suo Figlio, ha cercato di riallacciare in tutti i modi i rapporti con lui. La seconda storia andata in onda nel corso dell'ultima portata del programma condotto da Maria De Filippi è risultata molto complicata. Tonia si è rivolta alla ...

C'è posta per te - Michele mette in dubbio la malattia della madre Tonia e chiude la busta : Ieri, 16 marzo, è andata in onda l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show di maria De Filippi campione di ascolti anche in questa ventiduesima stagione. Grande clamore ha suscito la storia di Tonia, una madre che ha chiesto aiuto alla trasmissione per ricucire il rapporto con il figlio Michele con cui non parla da due anni. Il ragazzo, intervenuto in studio con la fidanzata Deborah, ha spiegato di essersi sentito abbandonato, ...