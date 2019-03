L' Eredità | la risposta esilarante di Filippo | Falvio Insinna steso

L’Eredità - la risposta del campione Filippo alla Gigliottina spiazza tutti : Flavio Insinna in imbarazzo : Filippo, il nuovo giovane campione de L’Eredità, ha spiazzato tutti con la sua risposta al gioco della “ghigliottina”, che entrerà nella storia del programma. Come da regolamento, il concorrente doveva indovinare la parola chiave che si abbina con le 5 parole date dagli autori che, in questo caso, erano: innocenza, canzone, lettera, girotondo, azione. In ballo c’era un montepremi non indifferente: 95mila euro. ...