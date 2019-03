L’Eredità | la risposta del campione Filippo alla Gigliottina spiazza tutti | Flavio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019), il nuovo giovanede L’Eredità, hatocon la suaal gioco della “ghigliottina”, che entrerà nella storia del programma. Come da regolamento, il concorrente doveva indovinare la parola chiave che si abbina con le 5 parole date dagli autori che, in questo caso, erano: innocenza, canzone, lettera, girotondo, azione. In ballo c’era un montepremi non indifferente: 95mila euro. L’emozione o la difficoltà della prova però, hanno giocato un brutto scherzo al giovane, che fino a quel momento aveva invece superato brillantemente tutte le prove del quiz show di Rai1.Così, dopo essersi preso tutto il minuto di tempo dato per provare ad indovinare la parola chiave,ha consegnato il cartellino con sopra scritto: “A ne sò”. QuandoInsinna ha letto aladata dal concorrente è ...

