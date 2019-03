Le meraviglie d' Italia | il viaggio di Alberto Angela arriva a Parma

Spinazzola-Bernardeschi-Kean - il trio italiano delle meraviglie : la Juve lancia i giovani anche in Champions - il futuro è sempre più Azzurro : Si è concluso il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Atletico Madrid e Juventus, partita impressionante della squadra di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale. Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi sulle spalle la squadra ma il vero uomo del match è stato Bernardeschi, adesso la Juventus si candida ad essere una delle principali candidate alla vittoria ...