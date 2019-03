L’avvocato garante dei diritti fondamentali

leggioggi

(Di sabato 23 marzo 2019) «Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Mano. (…)deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità.Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia». (Piero Calamandrei)Questo pensiero di Calamandrei, padre fondatore del codice di procedura civile, non è mai fuori moda ed è attualissimo ...