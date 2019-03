Lavoro | AAA cercasi addetto alla contabilità ordinaria semplificata

cittadellaspezia

(Di sabato 23 marzo 2019) La Spezia - Una primaria azienda locale ricerca addetta ogestione della. Sarà considerata prioritaria l'esperienza maturata nella predisposizione di ...

alexcorlazzoli : AAA Cercasi giovani neolaureati per stage retribuiti all’Europarlamento - robertarindone : AAA OFFRESI LAVORO C'è per caso fra i miei amici un fiorista con esperienza che cerca lavoro? Contattatemi in privato. - gamba_davide : Anche quest’anno l'Europarlamento offre la possibilità di svolgere uno stage retribuito presso gli uffici di Bruxel… -