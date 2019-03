La voce della Politica Elezioni Regionali | allestita la nuova sala stampa

La voce della Politica Sala Stampa Carlo Trerotola - 24 Marzo 2019 : La segreteria del candidato Presidente per la Coalizione di Centro Sinistra Carlo Trerotola , ha predisposto per domenica 24 Marzo , in occasione dello spoglio elettorale, la propria Sala Stampa presso ...

La voce della Mare Jonio : "La direttiva di Salvini non vale : è subordinata a legge e convenzioni internazionali" : "La direttiva di Salvini è subordinata alle leggi dello Stato e alle convenzioni internazionali. Non vale di più. E noi stiamo dalla parte del diritto e delle convenzioni che dicono di salvare chi è in difficoltà in Mare. E' per questo che abbiamo tratto in salvo quelle persone rimaste alla mercè delle onde su un gommone sgonfio per 48 ore". Alessandra Sciurba è la portavoce di Mediterranea Saving Humans ...