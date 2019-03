La vita in Diretta | Lory del Santo e l' incessante dolore per la perdita dei figli

Toto Cutugno in esclusiva a La vita in Diretta : 'Il concerto a Kiev si farà' : «Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera, 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho inVitato il deputato che ha scritto la lettera a venire ...

Lory Del Santo commossa a La vita in Diretta : “Ho sognato Loren - è accanto a me” : Lory Del Santo a La Vita in Diretta torna a parlare commossa dei figli Loren e Conor Lory Del Santo è stata ospite de La Vita in Diretta nella puntata odierna per sfogliare l’album dei ricordi insieme a Francesca Fialdini. “Ricordi che a volte è meglio non ricordare”, inizia con queste parole l’intervista dell’ex protagonista del […] L'articolo Lory Del Santo commossa a La Vita in Diretta: “Ho sognato ...

La vita in Diretta - Francesca Chillemi si confessa : 'Ecco cosa mi ha fatto crescere' : Francesca Chillemi, una delle protagoniste della fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti , ieri 21 marzo è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La Vita in Diretta . L'ex Miss Italia 2003 ha ...

LIVE Civitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : 3-0 - la Lube vola in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

La vita in Diretta - Tiberio Timperi sbotta in diretta sul calo ascolti e un altro big arriva in suo aiuto : "La Vita in diretta è un programma molto seguito": così Tiberio Timperi nella diretta di ieri 20 marzo ha scagliato una frecciatina al veleno a quanti, da diversi mesi, sottolineano i bassi ascolti del programma di Rai1. In effetti non si può dire che sul versante della share i conduttori Francesca

La vita in diretta : Francesca Fialdini va nel pallone sul caso Ragusa e Ben Affleck : Il fatto è avvenuto durante la puntata del 15 marzo de La vita in diretta. Francesca Fialdini (41 anni) conduttrice del noto programma Rai, è andata nel pallone ben due volte nel corso dello show. In effetti, la Fialdini in quell'occasione ha mostrato una certa disattenzione su due argomenti: il caso Roberto Ragusa e l'attore di Hollywood Ben Affleck. Quest'ultimo, lo ricordiamo, ha da poco ufficialmente detto addio al ruolo di Batman nelle ...

La vita in diretta - dramma di Maria Teresa Ruta : "Io madre disastrosa". La confessione in lacrime sui figli : Venerdì 15 marzo Maria Teresa Ruta è stata ospite a La vita in diretta. Durante l'intervista nel salotto di Rai1, la Ruta non è riuscita a trattenere le lacrime. La vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express ha vissuto delle emozioni molto forti quando ha visto sullo schermo le foto dei figl

La vita in Diretta - il ricordo del vip scomparso che commuove Maurizio Costanzo : da brividi : È straordinario il successo che ha avuto Alberto Angela con Meraviglie - La penisola dei tesori, in onda su Raiuno da martedì 12 marzo in prima serata. Dico "straordinario", in quanto non ricordo un programma di divulgazione culturale che in prima serata raggiunga un 19.25% di share con 4 milioni e

Detto Fatto - Giorgio Mastrota sorprende tutti in diretta : vita stravolta a 54 anni : Giorgio Mastrota andrà presto all'altare con la compagna Floribeth. Lo ha annunciato oggi durante la sua ospitata a Detto Fatto di Bianca Guaccero. Il volto noto delle televendite lo aveva già annunciato un anno, ma ora il lieto evento sembra molto più vicino. Il conduttore dopo aver ammesso di esse