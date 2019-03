La versione di Sy | «Sentivo le voci dei bambini morti in mare»

vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiato«ledeiafricaniin: mi chiedevano di compiere un gesto eclatante per loro, ma di non fare male a quei ragazzini». Ousseynou Sy, l’uomo che il 20 marzo ha dirottato e incendiato il bus a San Donato Milanese, aggiunge nuovi pezzi al suo puzzle: ricostruirlo con un senso logico è un’impresa quasi impossibile. Ci stanno provando gli inquirenti, che hanno ascoltato nuovamente l’uomo durante l’interrogatorio di garanzia a San Vittore: «Voleva fare un’azione dimostrativa di impatto internazionale», rivela Davide Lacchini, il suo legale. «Il messaggio è che nessuno dall’Africa deve venire in Europa».Questo, Sy, lo ha detto e ridetto. Ma dalle sue parole emerge tanta confusione: «L’incendio è divampato accidentalmente, dopo l’ultimo speronamento dei ...

