LA TERRA DELLA SPERANZA - Gioventù e malavita nel nuovo cinema italiano

Giornata Mondiale della Meteorologia : ecco perché oggi celebriamo “Il Sole - la TERRA e il Meteo” : Con la moderna tecnologia, è difficile immaginare il periodo in cui non si sapeva che tempo ci sarebbe stato nelle prossime ore. Invece di avere le previsioni per tutta la prossima settimana a portata di app, bisognava leggere i modelli dei venti per settimane per sapere se era meglio indossare un maglioncino più leggero o continuare ancora con il maglione pesante. ecco perché il 23 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della ...

Giornata Mondiale della Meteorologia - il riscaldamento globale dipende dal sole? Il suo impatto sul meteo e sulla TERRA : Oggi, 23 marzo, è la Giornata Mondiale della meteorologia. La data del 23 marzo segna l’anniversario della convenzione del 1950 che ha istituito l’Organizzazione meteorologica Mondiale (WMO) delle Nazioni Unite. All’organizzazione, con sede centrale a Ginevra, in Svizzera, partecipano 191 Paesi e territori. La WMO pubblica informazioni sullo stato del clima della Terra e ne monitora i cambiamenti. Fornisce dettagli sulle temperature nazionali, ...

Monito ai grandi della TERRA di Malala Yousafzai al W20 di Tokyo : L'articolo Monito ai grandi della Terra di Malala Yousafzai al W20 di Tokyo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Osservazione della TERRA : vegetazione senza segreti per Sentinel-2 : Un planisfero che illustra l’andamento stagionale delle aree verdi della Terra e fornisce indicazioni utili per la produttività dei terreni, l’agricoltura, la selvicoltura e il controllo della degradazione del suolo: è una nuova mappa che ritrae il nostro pianeta con una risoluzione di 20 metri – spiega Global Science – ed è il frutto di tre anni di attività della coppia di satelliti Sentinel-2, che fa parte della costellazione ...

Domani è la Giornata Mondiale della Meteorologia : al centro Sole - TERRA e Tempo : Si celebra Domani, 23 marzo, la Giornata Mondiale della Meteorologia per ricordare la data in cui, nel 1950, entrò in vigore la convenzione intergovernativa dell’Organizzazione meteorologica Mondiale (Wmo) con la finalità di promuovere ricerca, cooperazione tra Paesi, scambio di informazioni e applicazioni meteorologiche per la sicurezza, il benessere della popolazione e la qualità dell’ambiente. Ogni anno la Giornata Mondiale è ...

Combattere il riscaldamento globale “oscurando” il sole : ecco come cambierebbe il Clima della TERRA : I cambiamenti Climatici sono una delle più grandi sfide che l’umanità abbia affrontato finora. come ridurre il riscaldamento globale e le sue devastanti conseguenze è un argomento fortemente dibattuto tra politici e scienziati ma finora i risultati di tutte queste discussioni non sono stati particolarmente proficui. Tuttavia, i ricercatori di Harvard potrebbero aver trovato una soluzione. Insieme ai ricercatori del MIT e di Princeton, il gruppo ...

Prisma - il successo del lancio del satellite italiano che vedrà l'anima della TERRA : dal nostro inviato KOUROU (Guyana Francese) Una luce bianca e arancione ha illuminato la notte di Kourou. Alle 2.50 ora italiana Prisma, il satellite che scruta l?anima della Terra...

Calcio pirata in tv / InghilTERRA - in tre condannati a 17 anni per i pezzotti della Premier : Oltre mille impianti La notizia del giorno nel pianeta Calcio è la condanna per un totale di 17 anni a tre cittadini inglesi che avevano favorito la trasmissione illegale della Premier League, guadagnando un profitto da oltre 5 milioni di sterline. Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone avevano installato oltre mille impianti che qui definiamo pezzotti. Tra pub, club e abitazioni private in Inghilterra e Galles. Grazie ai “pezzotti”, gli ...

Via della Seta - Xi a Roma : nella sua visione l'Italia approdo nel MediTERRAneo : Ha rispolverato il nazionalismo e i valori tradizionali, portando avanti il rafforzamento delle forze armate e una aggressiva politica di espansione nelle isole contese del mar meridionale della Cina.

Il TERRApiattismo è la nuova bandiera della disobbedienza civile? : (foto: Jim Forest/Flickr) Un treno Intercity resta bloccato per un’ora alla stazione di Pavia. Quattro uomini italiani – un veneto, un siciliano, un ligure e un marchigiano – sventolano orgogliosi un talloncino plastificato auto-prodotto con la scritta Autodeterminazione, nella loro convinzione sufficiente a sostituire il normale biglietto ferroviario. Le forze dell’ordine chiamate sul posto, con un filo di sbigottimento, intimano al ...

Equinozio di Primavera : come lo celebrano le varie culture e popolazioni della TERRA : In molte culture del mondo, l’Equinozio di Primavera segna un momento di transizione e di un nuovo inizio. Oggi nell’emisfero settentrionale scocca l’Equinozio di Primavera, dando avvio alla Primavera astronomica, mentre in quello meridionale è scattato l’Equinozio d’Autunno. L’Equinozio di Primavera si verifica in un momento specifico nel tempo, cioè quello in cui il sole attraversa da sud a nord l’equatore celeste, la linea immaginaria nel ...

Creato un nuovo Team della NASA per cercare la vita oltre la TERRA : La domanda: “Siamo soli?” è stato oggetto di speculazioni per secoli. La risposta potrebbe presto essere alla portata della scienza grazie alla NASA. Decenni di ricerche hanno portato gli scienziati a guardare in profondità nella natura stessa della vita – che cos’è, come è iniziata sulla Terra e quali altri mondi potrebbero anche sostenerla. Sta ora emergendo uno spostamento di messa a fuoco quando gli scienziati ...

Pronto riscatto della Liverani - che in TERRA emiliana stende 3-0 la Rubierese : Rubiera-Lugo 0-3 , 22-25, 24-26, 22-25, Rubierese VOLLEY: Campani 4, Puglisi 3, Galli, Macchetti 2, Arduini 13, Rossi 11, Paterlini 9, Marzadori, Orlandini 2, Baccarani, Zoppi 1, Freddi, L,, Leonardo, ...

Droni contro i roghi della TERRA dei fuochi : "Finalmente arrivano i Droni contro la Terra dei fuochi . In quel piano di azione firmato il 4 dicembre a Caserta ci sono tante, tantissime misure che ogni ministero coinvolto sta realizzando e ...