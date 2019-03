La sorpresa di Amici | Vittorio Grigolo è The italian tenor

Concorrenti Serale Amici - ultime anticipazioni : maglia verde a sorpresa : Concorrenti Serale Amici 18, assegnata l’ultima maglia verde: sorpresa in puntata Oggi conosciamo i nomi di tutti i Concorrenti del Serale di Amici 18. Mancava una sola maglia da assegnare, nella puntata di sabato infatti Maria De Filippi aveva annunciato il numero dei posti disponibili: dodici. I Concorrenti ancora fuori dai giochi erano cinque prima […] L'articolo Concorrenti Serale Amici, ultime anticipazioni: maglia verde a ...

Serale Amici 2019, Maria De Filippi spiazza il suo pubblico con il primo direttore artistico Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 18, quella che andrà in onda domani, ed è stato rivelato il nome del primo coach del Serale. Un direttore artistico internazionale, tra i tantissimi nomi che sono circolati in queste

Stash ed Elodie insieme per un grande progetto: la notizia-bomba dell'insegnante di Amici 2019! Elodie e Stash di Amici sono carichissimi! Questa notte uscirà il loro singolo Pensare male, per il quale hanno lavorato molto. La loro collaborazione è nata per caso, ma ha permesso a entrambi di trovare un nuovo amico. In quest'ultimo periodo,

Andreas Muller scrive un messaggio a un concorrente di Amici 18 Andreas Muller ha scritto un messaggio a Federico Milan, il ballerino di Amici 18 voluto fortemente da Timor Steffens. Andreas ha sempre cercato di intervenire il meno possibile, ma non ha resistito quando ha visto danzare Federico. Una coreografia-bomba, che gli ha permesso di

Amici 18 Serale, tra i concorrenti ancora ingressi a sorpresa Al Serale di Amici 18 stiamo arrivando tra un colpo di scena e l'altro perché mai come quest'anno i ragazzi entrati alla fine stanno occupando tutti i posti e forse a ridosso della fase finale della trasmissione c'è stato uno stravolgimento della classe che mai

Serale Amici di Maria De Filippi, Federico Milan prossimo ammesso? Come andranno le cose da oggi fino al Serale di Amici di Maria De Filippi? Sembra davvero difficile dirlo dopo la registrazione di oggi, visto che le professoresse Alessandra Celentano e Veronica Peparini hanno fatto capire che un altro ballerino potrebbe accedere a sorpresa alla

'Talent e reality mi piacciono zero': le parole di Teo Teocoli, che torna in tv ospite di 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio su Rai1

Grammy 2019, l'apparizione a sorpresa di Michelle Obama (per Alicia Keys)

Amici 18, Marco Alimenti perde la sfida con Federico Ormai la notizia è certa: Marco Alimenti è stato eliminato da Amici 18 dopo tanto tanto lottare. Il ballerino di Veronica Peparini, che a differenza degli altri insegnanti vedeva in lui del talento, alla fine ha fatto la sfida con Federico e l'ha persa. Tutto è

Ancora cambiamenti drastici dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi. Le sfide si susseguono senza sosta, di giorno in giorno e nessun allievo ha il posto garantito. Sono giornate cruciali perché il Serale è sempre più vicino e sia i cantanti che i ballerini devono dimostrare di meritare il posto fino all'ultimo. A farne le spese oggi è stato uno dei cantanti più amati di questa diciottesima edizione: Daniel Piccirillo. Il 17enne, infatti,