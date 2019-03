La Roma contro il Napoli senza Under e Florenzi

ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2019) Claudio Ranieri sta provando a recuperare quanti più giocatori possibile in vista della partitailin programma all’Olimpico domenica 31 marzo.A Trigoria il tecnico sta seguendo il lavoro differenziato di Pellegrini, Kolarov, De Rossi, Manolas, Pastore e. Tutti recuperabili tranne il turco che al massimoilpotrebbe aTuttavia da martedì il tecnico confida di ritrovare in gruppo Manolas, Kolarov Pellegrini e De Rossi, così da convocarli per la partita di domenica prossima all’OlimpicoilMigliora anche, dopo il fastidioso infortunio muscolare che lo tiene ai box dal 19 gennaio; il turco punta a sedere quantomeno in panchinai partenopei.Infortunato, invece,che ne avrà per circa 2/3 settimane dopo la lesione muscolare al polpaccio sinistro rimediata in Nazionale.L'articolo Lail ...

