La regular season si chiude con l' anticipo casalingo con Monza

Volley : Superlega - nel week end si chiude la regular season - in palio i posti Play Off : ROMA - Nel week end va in scena l'ultima giornata di Regular Season nel quale si decidono gli abbinamenti dei Play Off Scudetto. Tutto deciso invece in testa, dove è inattaccabile il primo posto della ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : si gioca l’ultima giornata di regular season - Milano punta al quarto posto : Domenica ultima giornata di regular season per i ragazzi di Giani che sperano ancora nel sorpasso Ultima giornata di regular season ormai alle porte per la Revivre Axopower Milano che domenica, alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio, chiude il suo campionato ospitando i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. Ultimo impegno “regolare” per Matteo Piano e compagni, in attesa di proiettarsi con tutte le energie nei ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : cade Forte dei Marmi - Lodi si aggiudica la regular season. Sandrigo e Thiene retrocedono : Dopo gli anticipi che hanno visto Sandrigo e Lanaro Breganze sconfiggere rispettivamente Vercelli (3-0) e Thiene (4-1), si è completato oggi il quadro della 22esima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2019, con il primo ed importante verdetto, ovvero la conquista della regular season da parte di Lodi, a seguito del 4-1 inflitto al Trissino con doppietta di Andrea Malagoli, ma soprattutto di quanto accaduto a Bassano del Grappa. La Stema ...

Perugia vince la regular season - : Penultima giornata della Superlega Credem 2018-2019 e giochi già fatti per il primo posto in regular season. Perugia stende Sora e festeggia nonostante i contemporanei successi di Trento e Civitanova. ...

Volley - Superlega 2019 - 25ma giornata : Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perché, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...

Volley femminile - Serie A1 : Conegliano vince la regular season - successi anche per Novara e Scandicci : Conegliano ha vinto la regular season della Serie A1 di Volley femminile, le Pantere hanno sconfitto Cuneo per 3-0 (25-16; 29-27; 25-13) nell’anticipo della 24^ giornata e sono così irraggiungibili da tutte le inseguitrici. Le Campionesse d’Italia incominceranno i playoff nella posizione migliore e cercheranno di difendere il titolo ma prima proveranno a sconfiggere l’Eczacibasi nei quarti di finale della Champions League. Le ...

Volley - SuperLega 2019 : 25^ giornata - Modena-Trento il big match. Perugia può vincere la regular season : Nel weekend si disputerà la 25^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il penultimo turno della regular season si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante anche perché potrebbe risultare determinante per definire la classifica generale e il tabellone dei playoff. Riflettori puntati in particolar modo sul big match tra Modena e Trento: i Canarini cercano il colpaccio dopo due mesi ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : nell’ultima giornata di regular season vincono Ritten - Asiago e Vipiteno - sconfitte Valpusteria - Cortina - Gherdeina e Milano : Si è conclusa stasera la regular season del torneo europeo di Alps League 2019: il prossimo turno vedrà impegnate le squadre classificate dalla quinta alla dodicesima piazza in campionato, mentre le prime quattro scenderanno in campo nel turno successivo ancora. Il successo più importante di serata l’ottiene Asiago che, vincendo a Kitzbuhel per 6-1, difende il quarto posto dall’attacco dei Rittner Buam, vittoriosi per 3-0 sul campo ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - il programma della 23ª giornata di regular season : Sabato triplo anticipo della 23^ giornata, Imoco-Bisonte su Rai Sport + HD. Domenica Saugella e UYBA in trasferta, la Zanetti sfida il Club Italia Quattro giornate al termine della regular season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e parecchi ancora i nodi da sciogliere. Il primato dell’Imoco Volley Conegliano è piuttosto saldo: le pantere di Daniele Santarelli ospiteranno sabato sera Il Bisonte Firenze (diretta alle 20.30 ...

Un passo in avanti in attesa della sfida che vale la regular season : Leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Valorugby Leggi le interviste a Rodriguez, Properzi, Cioffi e Antl Leggi l'articolo sul Centro Scherma Rovigo Leggi l'articolo sullo striscione per Manuel Leggi l'...

I giovani dell'Orvieto FC chiudono la regular season al primo posto : ... 'Erano rimasti in tre, dalla vecchia squadra e poi sono arrivati tutti gli altri, che sono alla prima esperienza con questo sport, ma quello che conta ora è far appassionarli e farli crescere, al di ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano chiude la regular season con una sconfitta in casa del Villach : Si è chiusa questa sera la stagione regolare di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL: le Foxes sono state sconfitte in casa degli austriaci del Villach con il punteggio di 6-4. Ad aprire le danze è la compagine italiana, in gol al 6′ in inferiorità numerica con Marco Insam su assist del finlandese Matti Kuparinen. I padroni di casa la ribaltano tra il 7′ e il 9′ grazie alle reti di MacGregor Sharp (powerplay) e Jerry ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : c’è il big match - Venezia-Schio vale la vittoria della regular season : E’ arrivato il grande giorno dello scontro diretto. Nella 15a giornata della Serie A1 di Basket femminile si affrontano l’Umana Reyer Venezia ed il Famila Schio. Una sfida che vale il primato nella regular season. Venezia ha due punti di vantaggio ed inoltre ha vinto all’andata di cinque punti e dunque con un successo metterebbe una seria ipoteca sull’essere testa di Serie numero uno ai playoff (giocare sempre con il ...