La passione del leggere

Trani commemora il ministro dell'armonia a vent'anni dalla scomparsa con la presentazione del libro "Pinuccio Tatarella : passione e ... : Secondo Vittorio Sgarbi, presente alla prima presentazione del libro a Bari, "il processo di unificazione che sta compiendo Matteo Salvini è l'unica vera eredità della lezione politica di Tatarella". ...

Diabolik - a Milano la mostra sul 'Re del terrore' e la sua passione per il design : Ci sono tavole in cui cui compaiono rifugi ispirati a grandi architetture, come la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright e la Maison di Louis Carré di Alvar Aalto, e oggetti del migliore design ...

Il Paradiso delle Signore 22 marzo 2019 : Clelia e Luciano cedono alla passione : Clelia è pronta a partire e Luciano l'aiuta come sempre. I due si lasciano andare alla passione prima di dirsi addio.

Hyundai finisce al… cinema - 18 stelle del calcio protagoniste di un film che esalta la passione dei fan : Saranno ben 18 i giocatori coinvolti nella produzione di Hyundai, alcuni dei quali veri e propri beniamini dei tifosi per celebrare il ruolo chiave che hanno le tifoserie nel supportare la loro squadra del cuore Hyundai lancia il teaser del suo nuovo film – “Il Giorno della Partita in Europa” – che sarà presentato il prossimo 27 marzo. Il video racconta il viaggio di 5 gruppi di tifosi – uno per ciascuna delle squadre partner ...

Il Paradiso delle Signore 22 marzo 2019 : Clelia e Luciano si lasciano andare alla passione : Clelia è pronta a partire e Luciano l'aiuta come sempre. I due si lasciano andare alla passione prima di dirsi addio.

"Varese - città della compassione" : «In economia, già da qualche anno, si sente parlare di persone, di capitale umano, di benessere, di salute in Azienda, di etica legata al business, anche nella nostra provincia. Forse c'è terreno ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 15 marzo - scatta la passione tra Andrea e Federica : Oggi, 15 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana. Protagonisti della puntata di oggi saranno i due protagonisti Giulia e Andrea, oltre che a due ospiti speciali dopo la scelta dell'ultima edizione: Ivan Gonzales e Sonia Pattarino....Continua a leggere

Ultimo appuntamento di "Teatro che passione" - "Trois Femmes" e la loro storia tra le luci del Bataclan : Terzo e Ultimo appuntamento sabato 16 marzo, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani, per la rassegna "Teatro che Passione", promossa dall' Assessorato alla Cultura , in collaborazione con Il Contato ...

"Oltre ai Guns N' Roses la mia passione sono i film dell'orrore" : Dopotutto è una delle ultime leggende rock in circolazione. Nella storia di Slash c'è l'abc di uno stile di vita: il virtuosismo, alla chitarra,, l'esagerazione, del passato,, la forza iconografica, ...

'Una passione per la vita - una vita per la scienza' : il tributo di Gubbio a Guido Bonarelli - gigante della geologia internazionale : Bonarelli fu uomo di cultura di straordinario eclettismo, spaziando dagli studi classici alla scienza, intesa in senso lato, fino all'antropologia. Girò il mondo, all'inizio del XX secolo, in un'...

Deltatre - alta specializzazione digitale per un lavoro che incontra la passione per lo sport : Ha sede a Torino e negli anni è diventata una delle più grandi realtà del settore, con 19 uffici sparsi in tutto il mondo e quasi mille dipendenti . Abbiamo avuto modo di vedere da vicino il ...

Testo dell’inedito di Alberto “Non sarebbe passione” : E per le volte che mi hai fatto sentire davvero quanto a volte una carezza sia da preferire al pensiero che la vita in fondo è bella anche senza ragione ma non senza passione E cosa resta di quel fragile essere umano tutto testa e preconcetti che tu hai sciolto pian piano e che è cresciuto col sorriso che se non c’era lo inventavamo pochi soldi ma tanta passione Da ra ra ra ra ra ra da ra rà da ra rà da ra ra rara ra Se non fossi canzone non ...

FOTO Ginnastica artistica - il body dell’Italia : rosso Ferrari - passione ed eleganza. Il colore che domina in pedana : Il rosso sembra essere il colore che va più di moda nell’universo della Ginnastica artistica, la tonalità legata da sempre al fuoco e alla passionalità ha campeggiato al recente Trofeo di Jesolo dove la maggior parte delle squadre ha indossato dei leotard caratterizzati da questa famiglia cromatica. L’Italia ha cambiato indirizzo: abbandonato il nero e l’azzurro visti negli ultimi anni, il matrimonio con Sigoa che da ...

Da Salina con passione Martina Caruso è la Chef donna dell anno per la Michelin : Mi piace il mare, mi piace lo sport: nuoto, ho giocato a calcio e pallavolo, ora corro. Sono single, ho appena comprato un giradischi per sentire i vinili e amo Rino Gaetano'.