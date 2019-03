La Nazionale Femminile a fianco di Miriam Coach Crespi

Hockey prato : raduno a Roma per la Nazionale Femminile - le convocate di Roberto Carta : Nuovo raduno di preparazione per la Nazionale femminile di Hockey su prato: le azzurre, sotto gli ordini del ct Roberto Carta, si ritroveranno a Roma, come di consueto al Centro Sportivo Giulio Onesti all’Acqua Acetosa per preparare al meglio gli appuntamenti stagionali. A lavoro le venticinque atlete convocate dal 14 al 21 aprile. Questa la lista delle azzurre presenti: PORTIERI PIRAS GIORGIA POLISPORTIVA FERRINI MARLETTA GIULIANA ...

Giorgio Armani divise formali Nazionale di calcio maschile e femminile : A Giorgio Armani piace più il basket o il calcio? Certo, davanti all’acquisizione della blasonata Olimpia Milano nel 2008 la partnership siglata con la nazionale Italia di calcio maschile, Maggiore e Under 21, e quella femminile, potremmo pensare che il basket rimanga il primo dei suoi pensieri sportivi, ma forse non è così. D’altronde, l’accordo quadriennale presentato a Coverciano, durante il raduno della ...

Rugby femminile - la Nazionale Italiana guadagna posizioni nel ranking : le azzurre salgono al sesto posto : Grazie al successo sulla Francia che vale la piazza d’onore nel Sei Nazioni 2019, le azzurre salgono al sesto posto del ranking mondiale La vittoria di ieri sulla Francia (31-12 allo stadio Plebiscito di Padova) che ha assegnato all’Italdonne del Rugby il secondo posto nella classifica del Sei Nazioni 2019 (miglior piazzamento di sempre per una rappresentativa azzurra nel torneo) fa guadagnare alla Nazionale femminile un posto ...

Volley femminile - Sara Bonifacio : “A Busto la mia prima stagione da protagonista - se la spalla me lo permette sarò in Nazionale” : ESCLUSIVA OA SPORT – Giornate di attesa e tensione in casa della Unet E-Work Busto Arsizio alla vigilia della finale di CEV Cup. Martedì 19 marzo le ragazze allenate da Marco Mencarelli voleranno in Romania per affrontare la partita di andata in casa dell’Alba Blaj. Tra le principali protagoniste dell’eccellente stagione condotta sino a questo momento dalle Farfalle c’è sicuramente Sara Bonifacio. Dopo quattro stagioni a ...

Usa - la Nazionale di calcio femminile fa causa alla Federazione : «Siamo pagate meno degli uomini» : La nazionale femminile di calcio statunitense detiene il titolo mondiale e tra pochi mesi volerà in Francia per difendere il trofeo conquistato quattro anni fa. Un momento d'oro per il calcio ...

Calcio – La Nazionale Femminile statunitense fa causa alla Federazione : “noi discriminate” : La Nazionale USA donne fa causa alla Federazione: le campionesse del mondo lamentano condizioni peggiori dei maschi, non solo negli stipendi La Nazionale di Calcio femminile degli Stati Uniti porta la Federazione in tribunale. Ventotto giocatrici hanno deciso di fare causa alla United States Soccer Federation, accusandola di discriminazione di genere. Le stelle della Nazionale americana, tra le favorite dei Mondiali in programma a giugno, ...

USA - la Nazionale Femminile fa causa alla Federazione per discriminazione di genere : La nazionale femminile di calcio degli USA ha fatto causa per discriminazione di genere alla United States Soccer Federation. Una mossa che arriva a supporto di lunga battaglia per la parità di salario e delle condizioni di lavoro, a pochi mesi dal Campionato del Mondo femminile, nel quale gli USA proveranno a difendere il titolo […] L'articolo USA, la nazionale femminile fa causa alla Federazione per discriminazione di genere è stato ...

Festa InterNazionale della Donna 2019 - quando la ricerca è femminile : dal Mediterraneo all’Antartide si studiano carbonio e plastiche : Lungo la rotta seguita dalla nave, prelevati 75 campioni di acqua sia superficiale (61 stazioni) che a diverse profondità (14 campioni); su tutti, verranno effettuate analisi di carbonio organico e azoto particellati (POM), carbonio organico disciolto (DOC) e su alcuni di essi verrà analizzata la componente organica non direttamente utilizzabile dagli organismi viventi. Queste le attività condotte dalle due ricercatrici dell’SPRA, Cecilia ...

Nazionale Femminile - qualificazioni Euro 2021 : esordio il 29 agosto in Israele : E' stato definito il calendario delle qualificazioni Euro 2021 della Nazionale femminile, la cui fase finale si terrà nel luglio del 2021 in Inghilterra . Le Azzurre esordiranno il 29 agosto in casa ...

Hockey prato : la Nazionale Femminile si impone 5-1 a Roma in amichevole sulla Scozia : Un primo quarto di adattamento, poi un’Italia devastante. La Nazionale femminile di Hockey su prato si impone per 5-1 sulla Scozia nel primo di tre Test Match in quel di Roma, dove le azzurre stanno svolgendo un raduno che sarà fondamentale in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Prestazione subito importante per la squadra guidata da Roberto Carta, contro una compagine che è alle spalle di una sola posizione rispetto ...

Calcio femminile : la Nazionale italiana disputerà due amichevoli contro la Polonia e la Repubblica d’Irlanda : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, dopo le vittorie nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà due “friendly match“, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la ...

Rugby Frascati Union 1949 - a Spinoretico torneo femminile Nazionale sotto gli occhi di Castrogiovanni : Roma – Il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 non smette di stupire. Grazie all’appoggio del comitato regionale e alla concomitanza della partita del Sei Nazioni maschile a Roma, domenica scorsa il sodalizio tuscolano è riuscito ad organizzare al centro sportivo di casa di Spinoretico un concentramento speciale che ha visto partecipare ben otto squadre nella categoria Under 14 e cinque nell’Under 16, molte delle quali ...

Sitting Volley : la Nazionale Femminile a Savona per uno stage : Savona- Ancora un raduno della nazionale italiana femminile di Sitting Volley che si ritroverà, dal 22 al 24 febbraio, a Savona. Questo l'elenco delle atlete convocate dal commissario tecnico Amauri ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : la Nazionale italiana pareggia a Lecce contro il Galles : Women’s Six Nations: a Lecce l’Italia impatta 3-3 con il Galles Nella seconda giornata del Guinness 6 Nazioni 2019 davanti a 1493 spettatori presenti allo Stadio Via del Mare di Lecce, l’Italia e Galles pareggiano 3a 3. Si celebrano i 50 caps della italiana Bettoni e Gallese Snowsill che calcano per prime il manto del via del Mare.La fisicitá del Galles mette in difficoltá non poco la formazione italiana che risponde ...