«La mia fuga dalla comunità ultra ortodossa che si è tenuta i miei figli»

vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Il mondo esterno, per ladegli Skver, una delle sette chassidiche più estreme degli Stati Uniti, è il male. Da evitare con tutte le forze, da ignorare: sono banditi i libri, la radio, il giornale e, peggio ancora, Internet. Sono tabù da cui tenersi alla larga, tentazioni peccaminose che non possono che condurre sulla cattiva strada.Shulem Deen faceva parte di quella, alle porte di New York: non l’aveva scelta, ma ci era nato,o di genitori diventati chassidim (il chassidismo è un movimento di massa ebraico basato sul rinnovamento spirituale dell’ebraismo ortodosso) dopo aver vissuto la giovinezza in ambienti laici. La madre era stata fan dei Beatles e il padre aveva partecipato alle proteste per i diritti civili e si era sballato con gli acidi. Per la loro famiglia, però, avevano scelto unadove l’unico tipo di istruzione ammissibile consisteva ...

danavivaldi : Un calciatore di serie a che va in una squadra cinese non è una “fuga di cervelli sportivi” ma fuga di muscoli a casa mia... - RANRoberto : @CHEMIGLOLU @silviaballestra me ne andai nel 1986 e già era uno sprofondo, fasci e ignoranza. nonostante tutto amo… - aleporta12 : @OnceUponATeddy Ma Nicoletta è impazzita...ma dai ma come fa a voler sposare Zircone quando è palesemente innamorat… -