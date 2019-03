La Guardia di Finanza | ha sequestrato 41 223 prodotti non sicuri

Concorso Guardia di Finanza 2019 per diplomati : posti e requisiti minimi : Concorso Guardia di Finanza 2019 per diplomati: posti e requisiti minimi posti Concorso Guardia di Finanza 2019 È stato pubblicato il bando del Concorso Guardia di Finanza 2019 finalizzato al reclutamento di 66 Allievi Ufficiali del Ruolo Normale – Comparti Ordinario e Aeronavale per l’a.a. 2019-2020. Il bando è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale martedì 12 febbraio 2019. Andiamo a vedere i requisiti minimi per partecipare, come ...

Lo "schiaffo" di Mediterranea alla Guardia di Finanza : "Perché abbiamo disobbedito" : Dopo lo sbarco dei 49 migranti, il sequestro della nave e lo scontro via radio con la Gdf, la portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciaruba, ai microfoni di Agorà attacca la Guardia di Finanza. "Chi può dare ordine di spegnere motori con onde alte due metri? Se il comandante lo avesse fatto, avrebbe veramente messo tutti in una situazione di pericolo, altro che disobbedito all"ordine..", ha affermato. Insomma la Scirba giustifica il comandante ...

Migranti - nave ong italiana a Lampedusa dopo l’ok della Guardia costiera. Ma la Guardia di Finanza vieta lo sbarco : È alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 Migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera. Ieri l’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, aveva chiesto alle ...

Dl reddito-pensioni - ecco le novità dall'Inps alla Guardia di Finanza : Roma, 15 mar., askanews, - E' arrivato l'atteso emendamento al decretone che istituisce la figura del vicepresidente dell'Inps e dell'Inail. Con un emendamento presentato nelle commissioni Lavoro e ...

Guardia di finanza : scoperta professionista che occultava profitti per oltre 1 - 5 milioni di euro : ... aggredendo i patrimoni accumulati illecitamente, a tutela dell'economia legale , dell'Erario e dei soggetti puntualmente ottemperanti agli obblighi fiscali, in un'ottica di stretta sinergia con l'...

Castellammare - Concorso per 21 assunzioni in Comune - indagini della Guardia di Finanza : Massima trasparenza nelle procedure per la selezione di nuovo personale al Comune di Castellammare di Stabia. E' quella che da sempre il sindaco Gaetano Cimmino ha annunciato ed è quella che ora anche ...

Concorsi Pubblici Forze Armate e Guardia di Finanza : invio cv entro marzo e aprile : Il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia e la Guardia di Finanza hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di ulteriore personale militare da assegnare nelle Forze Armate. Le domande potranno essere inviate tra marzo e aprile. Concorsi banditi dal Ministero della Difesa Il Ministero della Difesa ha bandito vari Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 22° corso biennale 2019-2021 di ...

Gratta e vinci taroccati - la Guardia di finanza scopre truffa a Sulmona : L'Aquila - Nel corso di un'attività info-investigativa avviata nel settore dei “giochi illegali”, i finanzieri della Compagnia di Sulmona hanno individuato un esercizio commerciale di vendita al pubblico di biglietti “Gratta e vinci” alterati. L’operazione ha portato al sequestro di complessivi 178 biglietti “Gratta e vinci” e delle apparecchiature informatiche in dotazione all’esercente, alla revoca dell’autorizzazione alla ...

Fabrizio Corona controllato della Guardia di Finanza per Adalet : Poco fa ha usato le parole di Daniele Silvestri per esprimere il suo sdegno sulle ultime vicende di cronaca: «Ma è già da più di dieci che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori. Fui ...

Guardia di Finanza - al via le domande per 66 allievi ufficiali : Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, all Accademia della Guardia ...