La curva del debito Usa si inverte dopo 12 anni. Cosa succede ora? : Non accadeva dal 2007 che i tassi statunitensi a breve rendessero di più di quelli a lungo termine. Ecco le possibili implicazioni sui mercati finanziari...

Cori razzisti a Kessie : la curva Nord dell'Inter chiusa un turno con la condizionale : La Curva Nord dell' Inter finisce nuovamente nel mirino del Giudice sportivo , che ha squalificato, con condizionale, per un turno il "secondo anello verde" di San Siro a causa dei Cori di "...

curva Nord dell’Inter sanzionata per cori contro Kessiè : un turno di squalifica con pena sospesa per un anno : La Curva Nord dell’Inter è stata sanzionata dal giudice sportivo a seguito di alcuni cori all’indirizzo del milanista Kessiè Il giudice sportivo ha chiuso per un turno il secondo anello verde della Curva Nord dell’Inter, pena sospesa per un anno, per i cori razzisti dei tifosi nerazzurri all’indirizzo del milanista Kessiè durante il derby di domenica scorsa. Multa di 10mila euro al Milan per il lancio di un oggetto ...

Un allenatore al giorno – Buon compleanno Carletto Mazzone - l’indimenticabile corsa sotto la curva dell’Atalanta [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Un allenatore al giorno’, oggi è il turno di Carletto Mazzone, l’allenatore oggi compie 82 anni. Tantissime esperienze da allenatore, alcune piene di soddisfazioni dal punto di vista professionale e non solo, inizia la carriera all’Ascoli, poi la chiamata della Fiorentina. Poi tante altre avventure con Catanazaro, Ascoli, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, ...

La curva dell'Inter ricorda il tifoso morto. Ed evoca il motto neonazista : Due semplici lettere, "B" e "H", che tuttavia non sono passate inosservate. La curva Nord dell'Inter ha omaggiato Daniele Belardinelli, ultras morto in seguito alle ferite riportate negli scontri prima di Inter-Napoli del 26 dicembre 2018. "Gli amici rimangono per sempre", la scritta sull'enorme striscione esposto prima del derby poi vinto contro il Milan (2-3 il risultato finale).Ma a colpire è la "firma" della coreografia: "B" e "H" - ...

Cagliari - tragedia allo stadio : tifoso muore per attacco cardiaco. Le urla dalla curva della Fiorentina : “Devi morire” : Stava guardando la partita dagli spalti insieme alla madre e alla sorella, quando è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto. È successo la sera del 15 marzo alla Sardegna Arena, sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina. Daniele Atzori, 45 anni e residente nell’hinterland, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della curva Sud. Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal ...

Milan - Sebastiano Rossi : "Dalla curva dell'Inter mi arrivava di tutto nei derby" : Tra i tanti personaggi che hanno fatto la storia del derby di Milano c'è anche Sebastiano Rossi , l'ex portiere del Milan: "Il derby è una partita speciale e ho avuto la fortuna di vincerne qualcuno, ...

Milan-Inter - Salvini 'sblocca' la coreografia della curva nord : Mancano poco più di 48 ore all'atteso derby della Madonnina tra il Milan di Gennaro Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti. Le due squadre arrivano in maniera differente a questa Stracittadina: rilassati e riposati i rossoneri, stanchi e irritati dal caso Icardi quelli nerazzurri. I tifosi sono pronti a dare spettacolo sugli spalti anche se i sostenitori della curva nord hanno diramato un comunicato ufficiale nel quale spiegano che non faranno ...

Derby Mila-Inter - l'annuncio della curva Nord nerazzurra : 'nessuna coreografia' : La decisione della Curva Nord dell'Inter dopo la decisione dopo il no del Gos a uno striscione in ricordo di Belardinelli La Curva Nord dell'Inter non farà alcuna coreografia nel Derby contro il Milan ...

Derby Milan-Inter - l’annuncio della curva Nord nerazzurra : “nessuna coreografia” : La decisione della Curva Nord dell’Inter dopo la decisione dopo il no del Gos a uno striscione in ricordo di Belardinelli La Curva Nord dell’Inter non farà alcuna coreografia nel Derby contro il Milan in programma domenica sera. Lo ha annunciato la stessa tifoseria nerazzurra, spiegando che la decisione è legata al divieto di esporre uno striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri del 26 ...

Derby Mila-Inter - l’annuncio della curva Nord nerazzurra : “nessuna coreografia” : La decisione della Curva Nord dell’Inter dopo la decisione dopo il no del Gos a uno striscione in ricordo di Belardinelli La Curva Nord dell’Inter non farà alcuna coreografia nel Derby contro il Milan in programma domenica sera. Lo ha annunciato la stessa tifoseria nerazzurra, spiegando che la decisione è legata al divieto di esporre uno striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri del 26 ...

Usa - non solo curva dei rendimenti : i 4 cavalieri della recessione : Se l'orizzonte a lungo termine viene ritenuto più rischioso di quello a breve, c'è qualcosa che non va nell'economia . Un segnale chiaro di recessione viene mandato quando questa situazione dura un ...

Milan-Inter - le coreografie più spettacolari della curva Sud nel derby : Si avvicina il derby della Madonnina tra Milan e Inter domenica 17 marzo. Lo spettacolo in campo è assicurato ma ancora di più quello in curva Sud, dove gli ultras del Milan non tradiranno le attese. Ripercorriamo le coreografie più belle degli ultimi anni. Inter 1 – Milan 3 2003-4 Milan 2 – Inter 2 1998-99 Milan 0 – Inter 0 2004-05 Milan 1 – Inter 1 2014-15 Milan 0 – Inter 0 2010-11 L'articolo ...

MotoGp - Miller costretto al ritiro per colpa della... sella : 'non potevo più controllare la moto in curva' : Il pilota australiano è stato costretto al ritiro per via di un problema alla sella, che ha reso la sua moto ingestibile in curva E' finito anzitempo il Gp del Qatar per Jack Miller , costretto a ...