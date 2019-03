La copertura dei ghiacci marini dell’Artico ha toccato il massimo annuale | il dato non è

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Il 13 marzo lail suocon 14,78 milioni di chilometri quadrati. Anche se l’estensione registrata è superiore al minimo assoluto raggiunto – spiega Global Science – per gli scienziati della Nasa e del National Snow and Ice Data Center ilnon è confortante ed è il settimo più basso per la scarsità dei ghiacci invernali registrati da satellite negli ultimi 40 anni. Alla distesa ghiacciata di quest’anno mancano all’appello 860,000 chilometri quadrati di ghiacci, che mediamente c’erano tra il 1981 e il 2010. E’ un po’ come perdersi il Texas.‎Durante la stagione invernale il ghiaccio si ispessisce su buona parte del Mar Glaciale Artico lambendo i mari vicini, per poi assottigliarsi e sciogliersi durante primavera ed estate. Il trend delle estensioni minime e massime è al ribasso, e il 2019, pur ...

