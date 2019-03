Kurt Cobain | l' ex fidanzata | Courtney Love mi minacciava di morte

L'ex fidanzata di Kurt Cobain avrebbe ricevuto minacce di morte da Courtney Love : Arrivano alcuni retroscena davvero interessati che riguardano Kurt Cobain e la sua ex fidanzata, Mary Lou Lord. La stessa cantante infatti, ospite di Maryanne Window nel corso del programma How The Hell Did That Happen, ha rivelato che avrebbe ricevuto minacce per essere stata L'ex del cantante dei Nirvana. Le minacce Courtney Love avrebbe iniziato a molestare Mary Lou Lord dopo aver iniziato la sua relazione con Kurt Cobain. Racconta che era ...

4 marzo 1994 : 25 anni fa a Roma il tentato suicidio di Kurt Cobain : Un mese prima della sua scomparsa, Kurt Cobain è a Roma per una vacanza con la moglie Courtney Love e la figlioletta Frances Bean: nella notte tra il 3 e il 4 marzo tenta il suicidio bevendo champagne e ingerendo molte pasticche di Roipnol....Continua a leggere

Kurt Cobain e Courtney Love/ Commozione della vedova e commenti choc degli hater : Courtney Love ha commentato commossa la foto di Kurt Cobain postata su Instagram dal fotografo Mark Salinger ecco cosa ha detto

Milano come Seattle : omaggio a Layne Staley - Kurt Cobain e Chris Cornell : Per il 9° anno consecutivo l’Italia ospita il benefit-show in onore di Layne Staley, carismatico cantante degli Alice in Chains

Il messaggio di Frances Bean Cobain per suo papà Kurt : Spero che il tuo spirito possa sentire quanto sia stata curativa la tua arte per il mondo. Anche se non riuscivi a curare te stesso, penso sia ok. Perché la tua vita ha dato più di quanto ha preso. ...

Kurt Cobain avrebbe compiuto 52 anni - ma il grunge sarebbe morto lo stesso : Kurt Cobain avrebbe compiuto 52 anni, e il 20 febbraio è il giorno che ogni figlio degli anni '90 ricorda ad ogni ricorrenza. Quel tragico aprile del 1994 genera ancora sensi di colpa e amarezza, perché l'immagine del suo braccio e della sua gamba distesi sul pavimento senza vita sono un monito per la sua intera generazione. Musicista timido, sensibile e furioso, nella sua insicurezza maledetta ha rappresentato la "teenage angst" degli anni ...

Nirvana : il manager della band ha scritto un libro per i 25 dalla morte di Kurt Cobain : Danny Goldberg è stato uno dei manager dei Nirvana dal 1990 al 1994 e, in occasione dei 25 anni dalla morte del cantante Kurt Cobain, ha deciso di pubblicare il libro Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain, che uscirà nelle librerie il prossimo 2 aprile, 3 giorni prima dell'anniversario della scomparsa del cantante. Il libro Il libro raccoglie i ricordi del manager attinenti alla vita del cantante dei Nirvana, compresi episodi ed eventi ...

La morte di Kurt Cobain nei ricordi di Frances Bean : “Ho saputo del suicidio a cinque anni” : La morte di Kurt Cobain nei ricordi di Frances Bean è stata raccontata dalla stessa figlia d'arte nel corso di un'intervista rilasciata ad Alternative Nation per la trasmissione "What's the Tee?" condotta da RuPaul. La ragazza, nata dal matrimonio tra il compianto leader dei Nirvana e Courtney Love, ha raccontato che sua madre non le volle dire che il padre fosse morto suicida fino all'età di cinque anni. Ai microfoni di Alternative Nation ha ...