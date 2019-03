gazzettadelsud

(Di sabato 23 marzo 2019) Il nuovo presidente ad interim del, Kasym-Zhomart Tokayev, ha firmato il decreto con cui rinomina ufficialmenteladel Paese, sino adchiamata, in onore del ...

GazzettaDelSud : #Kazakistan, da oggi la capitale #Astana viene rinominata #Nursultan - tancredipalmeri : No vabbè. La capitale del Kazakistan da oggi non si chiama più Astana, ma Nursultan. Non è che hanno spostato la ca… - AntoDamiano1996 : #EuropeanQualifiers sono quelle partite tra Nazionali ignobili, dove vedi gol assurdi tipo quelli del Kazakistan og… -