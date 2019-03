Karen Uhlenbeck ovvero la prima donna a vincere il Premio Abel per la matematica | e a

Karen Uhlenbeck è la prima donna della storia a vincere il premio Abel - il 'Nobel della Matematica' : Uhlenbeck è impegnata anche nel sociale, in particolare si è battuta per la parità di genere nel mondo della scienza e della matematica. All'inizio degli anni Novanta la professoressa ha fondato e ...

Karen Keskulla Uhlenbeck, professoressa dell'università di Austin in Texas, ha ricevuto il premio Abel, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per la matematica, che viene assegnato dall'Accademia norvegese delle scienze e delle lettere. È la prima donna ad ottenerlo.La giuria ha scelto Keskulla Uhlenbeck per il suo "lavoro fondamentale nell'analisi geometrica e la teoria di scala, che ha cambiato il panorama della ...

