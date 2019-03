Juventus | la stella di Bernardeschi brilla anche grazie alle lezioni di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric per un centrocampo stellare : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzarsi notevolmente nella prossima sessione estiva e il reparto che dovrebbe subire maggiori modifiche dovrebbe essere il centrocampo. Sami Khedira, vittima di numerosi infortuni anche in questa stagione, potrebbe essere ceduto, mentre la permanenza di Emre Can, dopo la superba prestazione in Champions League contro ...

Il pagellone della Juventus stellare di Champions : Ronaldo e Allegri su tutti : La Torino bianconera, questa mattina, ha avuto il più dolce dei risvegli dopo la roboante vittoria per 3 a 0 degli uomini di Allegri sull'Atletico Madrid. Il passaggio del turno della Vecchia Signora ha i connotati dell'impresa storica, mai nessuna squadra italiana era stata in grado di rimontare un 2 a 0 maturato al passivo nel match di andata. Nella notte dell'Allianz Stadium la Juventus ha giocato la partita perfetta concedendo le briciole ...

La “paurite” di Allegri condanna la Juventus - chi non osa osservare il sole in volto non sarà mai una stella : Massimiliano Allegri sul banco degli imputati dopo la sconfitta della sua Juventus sul campo dell’Atletico Madrid di Simeone il quale lo ha surclassato su tutti i fronti La Juventus è stata surclassata ieri notte sul campo dell’Atletico Madrid. Una gara meritatamente vinta dai colchoneros di Diego Simeone, una gara non ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Nelle gare che contano sembra mancare sempre qualcosa ai ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League 2019 : i Colchoneros ai raggi X. Griezmann la stella - Morata il grande ex - difesa forte ma con qualche scricchiolio : Da quando c’è stato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in casa Juventus non si è fatto altro che pensare alla partita di domani contro l’Atletico Madrid. La sfida al Wanda Metropolitano è un crocevia fondamentale della stagione della squadra di Massimiliano Allegri. La Champions è quasi diventata un’ossessione per i bianconeri e l’acquisto in estate di Cristiano Ronaldo ha aumentato ancora di più il ...

Calciomercato Juventus - Paratici vuole un attacco stellare : potrebbe arrivare Salah : Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala dalla Juventus, attaccante argentino classe 1993 che la società bianconera acquistò dal Palermo per quaranta milioni di euro. Il giocatore sudamericano non sta certamente vivendo la sua migliore stagione in bianconero e sta fortemente risentendo della presenza in squadra di Cristiano Ronaldo (che sta monopolizzando le attenzioni su di lui). Massimiliano Allegri ha lasciato in ...