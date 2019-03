Italia’s Got Talent | Antonio Sorgentone infiamma lo studio e vince l' edizione | il trionfo

«Italia’s Got Talent 2019» - vince il pianista rock Antonio Sorgentone : Andrea ParisAlex e AliceLorenzo TronconiCoro Divertimento VocaleAntonio SorgentoneNicola VirdisMini RaptorSimone SavoginGypsy Musical AcademyUrban TheoryGianluca FallettaSilent RoccoAurora LeoneSamuel OlatidoyeErnesto DolviIl pianista rock’n’roll Antonio Sorgentone si aggiudica l’edizione 2019 di Italia’s Got Talent. In occasione della finalissima, l’artista ha deciso di aggiungere ulteriore pathos alla sua performance dando fuoco alla cassa ...

Antonio Sorgentone è il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 : Antonio Sorgentone - Finale Italia's Got Talent 2019 Dopo la comicità dei Trejolie, ultimi trionfatori due anni fa, Italia’s Got Talent riporta sul gradino più alto del podio la musica. Il vincitore della nona edizione del Talent show condotto da Lodovica Comello è Antonio Sorgentone, 37enne pianista e cantante abruzzese. I quindici finalisti ammessi alla finale, grazie alle scelte dei quattro giudici – Claudio Bisio, Federica ...

Italia’s Got Talent 2019 : si chiude un’edizione graziata da Mara Maionchi : Italia's Got Talent 2019 L’Italia ha Talento, ma questo si sapeva già. Nonostante dalle parti di Sky considerino quella che si chiude questa sera la quarta stagione di Italia’s Got Talent, in realtà il Talent ne ha altre cinque sul ‘groppone’ targate Mediaset (il programma dal 2009 al 2013 è andato in onda su Canale 5), per un totale di nove edizioni che, diciamolo, iniziano a sentirsi tutte. Il problema, se così ...

Lodovica Comello : marito - età e altezza. Chi è a Italia’s Got Talent : Lodovica Comello: marito, età e altezza. Chi è a Italia’s Got Talent Chi è Lodovica Comello A soli 26 anni, Lodovica Comello è una nota cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Come ha inizio il successo di Lodovica Comello Lodovica Comello raggiunge la notorietà grazie a Francesca, personaggio che interpreta nella serie tv Disney Violetta. La giovane inizia infatti la sua carriera recitando nella serie televisiva spagnola per ...

X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano : dettagli sul futuro degli show : X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano, accordo raggiunto: i dettagli sul futuro dei programmi Gli affezionati a X Factor e Italia’s Got Talent possono dormire sonni tranquilli. Le due trasmissioni sono state rinnovate per i prossimi anni. Nella giornata odierna Sky Italia ha infatti firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e […] L'articolo X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano: dettagli sul futuro ...

Sky blinda X Factor (fino al 2022) e Italia’s Got Talent (per altre due stagioni) : Alessandro Cattelan Sky ha firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle e Syco Entertainment per X Factor e Italia’s Got Talent. Lo show di SkyUno condotto da Alessandro Cattelan è stato rinnovato per altre quattro stagioni, almeno fino al 2022; quello in onda su Tv8, invece, per altre due. “Quello che abbiamo realizzato finora con X Factor e Italia’s Got Talent è stato un viaggio straordinario, che oggi siamo ...

Ascolti tv : Il silenzio dell’acqua supera Sanremo Young - bene Italia’s Got Talent : La prima puntata Il silenzio dell’acqua di Canale 5 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 3.364.000 telespettatori e uno share del 15,28%. La semifinali di Sanremo Young su Rai1 ha ottenuto invece 3.076.000 telespettatori e uno share del 15,02%. Terzo gradino del podio per Italia’s Got Talent che su Tv8 ha totalizzato 1.356.000 telespettatori e il 6,2% di share. Ascolti tv, prime time Retequattro con ‘Quarto ...

Programmi TV di stasera - venerdì 1 marzo 2019. Su Tv8 ultime selezioni per «Italia’s Got Talent» : Federica Pellegrini Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Antonella Clerici conduce il terzo appuntamento di Sanremo Young. Il teen talent torna per una serata all’insegna del grande spettacolo. Antonella per l’occasione avrà al suo fianco Lorella Cuccarini e il trionfatore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood. La sfida è entrata nel vivo e dopo i duetti da brivido della scorsa settimana, i giovani cantanti in gara dovranno dimostrare tutto il loro ...

Italia’s Got Talent - cercasi musicisti per la serata finale ma senza compenso. Parla uno di loro : “Pensano di pagarci con la visibilità?” : Come può una mega produzione televisiva come quella di Italia’s Got Talent non prevedere un compenso per un gruppo di giovani musicisti chiamati a svolgere il proprio lavoro? Il prossimo 22 marzo a Milano si terrà la finalissima del Talent trasmesso da Tv8 e prodotto da Fremantle. Fin qui nulla di strano, sennonché tra gli effetti speciali, le esibizioni spettacolari e il mega corpi di ballo, sul palco del programma condotto da Lodovica ...

Programmi TV di stasera - venerdì 15 febbraio 2019. Su Tv8 «Italia’s Got Talent» : Claudio Bisio e Federica Pellegrini Rai1, ore 21.25: Sanremo Young – Nuova Edizione Antonella Clerici in compagnia di John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, arriva su Rai1 con la nuova edizione di SanremoYoung. Ospite sul palco con i ragazzi in gara, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. Grinta, stile, determinazione ma soprattutto voglia di arrivare sono queste le caratteristiche dei giovani cantanti che SanremoYoung ancora ...

