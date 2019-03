Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent 2019 - trionfa Mara Maionchi : Italia’s Got Talent 2019, il vincitore è Antonio Sorgentone: la finale del 23 marzo Antonio Sorgentone è il vincitore di Italia’s Got Talent 2019! Il programma di Sky ha concluso in grande questa nuova edizione, che sappiamo già non sarà l’ultima. Il successo del format ha spinto i vertici a rinnovare per altri due anni. […] L'articolo Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent 2019, trionfa Mara Maionchi ...

NICOLA VIRDIS/ Nuovo show con sei ragazze nella finale di Italia's Got Talent 2019 : NICOLA VIRDIS, alla finale di Italia's Got Talent 2019. Il comico ballerino non ha conquistato solamente Lodovica Comello, ma anche tanti spettatori

ALEX E ALICE/ Ballano Somebody to love nella finale di Italia's Got Talent 2019 : ALEX e ALICE, alla finale di Italia's Got Talent 2019 hanno deciso di ballare sulle note di Somebody to love, la notissima canzone dei Queen

«Italia’s Got Talent 2019» - ultimo atto : chi sono i 15 finalisti : Andrea ParisAlex e AliceLorenzo TronconiCoro Divertimento VocaleAntonio SorgentoneNicola VirdisMini RaptorSimone SavoginGypsy Musical AcademyUrban TheoryGianluca FallettaSilent RoccoAurora LeoneSamuel OlatidoyeErnesto DolviHanno dato tutto quello che potevano su quel palco, il cuore impazzito e lo sguardo determinato, che non ammette distrazioni. Ad avercela fatta sono stati in quindici, i migliori, quelli che venerdì 22 marzo si contenderanno ...

Urban Theory/ Video - Golden Buzzer di Federica Pellegrini a Italia's Got Talent : Urban Theory: Golden Buzzer di Federica Pellegrini a Italia's Got Talent, i ballerini esperti di 'tutting' hanno conquistato la campionessa

Gypsy Musical Academy/ Video - Golden Buzzer di Claudio Bisio a Italia's Got Talent : Gypsy Musical Academy: Golden Buzzer a Italia's Got Talent, Claudio Bisio ha lanciato in finale i ragazzi della scuola d'arte torinese

Italia’s Got Talent 2019 : si chiude un’edizione graziata da Mara Maionchi : Italia's Got Talent 2019 L’Italia ha Talento, ma questo si sapeva già. Nonostante dalle parti di Sky considerino quella che si chiude questa sera la quarta stagione di Italia’s Got Talent, in realtà il Talent ne ha altre cinque sul ‘groppone’ targate Mediaset (il programma dal 2009 al 2013 è andato in onda su Canale 5), per un totale di nove edizioni che, diciamolo, iniziano a sentirsi tutte. Il problema, se così ...