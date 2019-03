Italiani | cambieremo il mondo Per la Cina è un successo politico

affaritaliani

(Di sabato 23 marzo 2019) Le foto di Xi Jinping e Mattarella e i commenti sull'adesione dell'Italia alla Nuova Via della Seta dominano le prime pagine di tutti i giornali cinesi. E oltre all'aspetto commerciale, Pechino celebra la portata diplomatica dell'accordo Segui su affar.it

MIOTTOSTEFANO : RT @RiccardoFortin: Non siamo qui per poter dire d'aver vinto, ma per far vincere Voi, quegli #italiani che ancora nutrono speranze per la… - piani_a : RT @RiccardoFortin: Non siamo qui per poter dire d'aver vinto, ma per far vincere Voi, quegli #italiani che ancora nutrono speranze per la… - MariaTeresaMor9 : RT @RiccardoFortin: Non siamo qui per poter dire d'aver vinto, ma per far vincere Voi, quegli #italiani che ancora nutrono speranze per la… -