Italia | vittoria in rimonta per l' U19 Vincono anche U17 e U16

Futsal – Final Eight Coppa Italia : accolto il ricorso della Feldi Eboli - vittoria a tavolino contro Napoli : accolto il ricorso della Feldi Eboli, che passa così in semiFinale per la posizione irregolare di Salas: schierato dalla Lollo Caffè Napoli nonostante la squalifica Il Giudice sportivo della Divisione Calcio a Cinque, Renato Giuffrida, ha accolto il ricorso della Feldi Eboli, avverso l’esito della sfida dei quarti di Finale della Coppa Italia di Serie A, terminata 9-8 per la Lollo Caffè Napoli dopo i tiri di rigore. Sarà dunque la ...

Il 23 marzo l'Italia vuole la prima vittoria verso Euro 2020 contro la Finlandia : L'avventura Europea della nuova Italia di Roberto Mancini parte da Udine: è alla Dacia Arena che gli azzurri affronteranno i finlandesi, nella gara d'esordio del girone J. Le partite successive saranno quelle contro il Liechtenstein a Parma e la trasferta in Grecia, molto insidiosa. Il match più importante è in programma l'11 giugno, quando dovremo affrontare la temibile Bosnia di Edin Dzeko. Non vanno però sottovalutate le due trasferte di ...

Lascia il d.g. di BankItalia Rossi Vittoria di Pirro per M5S e Lega : Vittoria di Pirro della maggioranza Lega-M5S su BankItalia. Con una decisione a sorpresa, il direttore generale di Via Nazionale, Salvatore Rossi, ha annunciato di non essere disponibile per un secondo mandato. Apparentemente sembra... Segui su affaritaliani.it

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : all’Italia del fioretto manca solo la vittoria ad Anaheim : E’ mancata solamente la vittoria! Prestazione eccellente per l’Italia nel Grand Prix di fioretto maschile e femminile ad Anaheim. Due secondi posti (Alice Volpi e Tommaso Marini) ed un terzo (Alessio Foconi), ma anche la presenza di otto azzurri nei quarti di finale in entrambi i tabelloni. Purtroppo non è arrivato quel successo, che avrebbe suggellato una prova di squadra meravigliosa. Alice Volpi è arrivata ad una sola stoccata dal ...

Clima - Zingaretti : “Ho dedicato la mia vittoria a Greta” - ma il M5S non ci sta e accusa il Pd di opportunismo. Ecco la solita ‘faida all’Italiana’ : “Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l’Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto delle Primarie ho dedicato la mia vittoria a Greta Thunberg. C’è un solo modo per essere degni di tanta ...

Rugby - Italia : obbiettivo vittoria oggi contro la Francia all'Olimpico Diretta dalle 13.30 : Di poco poco - appena 5 punti - è la Francia a essere favorita oggi alle 13.30 all'Olimpico contro gli azzurri davanti a oltre 50mila fedeli nell'ultimo turno del Sei Nazioni. Meglio così, anche se ci ...

LIVE Italia-Francia rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurri per sfatare la lunga astinenza da vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo appuntamento del Sei Nazioni 2019 di rugby per la Nazionale italiana: allo Stadio Olimpico di Roma gli azzurri affrontano la Francia. L’obiettivo è ovviamente quello di sfatare il tabù della vittoria che ancora manca da oltre quattro anni nel Torneo: l’occasione è quella giusta, davanti al pubblico di casa e contro la squadra di Jacques Brunel che, al momento, sembra essere ...

Volley – Il Club Italia Crai saluta Jin Tsuzki con la vittoria in amichevole contro la Fenice Roma : L’A.M. Club Italia Crai supera la Fenice Roma in amichevole e saluta Jin Tsuzki Nella giornata di ieri, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma ha superato in amichevole la Fenice Roma per 3-1 (25-14, 21-25, 25-19, 25-11) con le due squadre che al termine del match hanno deciso di giocare un set in più, concluso anch’esso a favore del Club Italia per (25-16). Proseguono dunque gli impegni amichevoli per gli azzurrini, che nelle ...

Buoni fruttiferi postali : rimborso integrale - arriva la vittoria di Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali: rimborso integrale, arriva la vittoria di Poste Italiane Sentenza a favore di Poste Italiane Risparmiatori che hanno sottoscritto Buoni fruttiferi ad alto rendimento negli anni 80 contro Poste Italiane. Un annoso duello che, dopo diverse “vittorie” dei primi, potrebbe essere archiviato per sempre. Un recente pronunciamento della Cassazione, infatti, ha dato ragione all’azienda La sentenza – che qualcuno ha ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Catania vittoria corroborante contro il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set i rossazzurri partono subito forte. Bonacic mette a terra un lungolinea che vale un più 3, 10-7,. Quando il Club Italia sembra rifarsi sotto è Gradi a spezzare l'...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Club Italia Crai a caccia della prima vittoria - al Centro Pavesi arriva Bergamo : Si gioca la decima giornata del campionato di Serie A1 Femminile, le azzurrine sfidano davanti al proprio pubblico la Zanetti Bergamo La 10ª giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia Crai impegnato con la Zanetti Bergamo. Domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi le azzurrine scenderanno in campo per cercare la prima vittoria in questa regular season. Mentre per la squadra ospite il match di domenica è ...

'E' una vittoria dell'Italia che resiste' - Zingaretti - : Roma, 4 mar., askanews, - 'E' una vittoria dell'Italia che resiste e che vuole un altro tipo di futuro' ha detto Nicola Zingaretti, neo segretario del Pd incoronato dalle primarie che si sono tenute ...

Atletica - Europei indoor Glasgow 2019 - Gianmarco Tamberi : “Una vittoria che dedico a tutta l’Italia - il Paese più bello del mondo” : Gianmarco Tamberi si confida al sito federale subito dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei indoor di Atletica leggera nel salto in alto con la misura di 2.32. L’azzurro ha poi provato a saltare 2.34 e 2.36 ma non ha trovato le giuste motivazioni, avendo già vinto la gara. Gimbo a caldo ha dichiarato: “C’è troppa emozione dopo due anni e mezzo impossibili tra lacrime e frustrazione. Finalmente ci siamo, si riparte ...