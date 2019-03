Italia-Finlandia | Qualificazioni Europei 2020 | i numeri di maglia degli azzurri Federico

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019)Bernardeschi avrà l’onore di indossare lanumero 10 in Nazionale per la doppia sfida controe Liechtenstein, match validi per leaglidi calcio. Lo spogliatoio ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento all’attaccante juventino che dunque stasera scenderà in campo contro i nordici a Udine con questa investitura succedendo a fenomeni come Roberto Baggio, Alessandro Del Pietro, Francesco Totti. Il precedente proprietario della “10” era Lorenzo Insigne che però non è presente a causa di un infortunio. Di seguito tutti idiperDI: Portieri: 12 Alessio Cragno (Cagliari), 20 Gianluigi Donnarumma (Milan), 1 Salvatore Sirigu (Torino);Difensori: 4 Cristiano Biraghi (Fiorentina), 17 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 ...

Vivo_Azzurro : #EuropeanQualifiers ???? ???? #Italia vs ???? #Finlandia ? Oggi, h 20.45 ?? Stadio #Friuli - #Udine ?? #RaiUno #Azzurri… - Vivo_Azzurro : #Nazionale???? ??Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare contro #Finlandia???? e #Liechtenstein???? ??… - Vivo_Azzurro : ?? L’#allenamento degli #Azzurri verso #Italia ???? vs #Finlandia ???? Gli highlights dell’allenamento della #Nazionale,… -