Italia-Finlandia 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Kean migliore in campo | bene anche Barella ...

Italia-Finlandia - Mancini : “Bisogna lavorare tanto - ma abbiamo fatto bene. Kean ha qualità” : Si è appena conclusa la prima gara di qualificazione per l’Italia, impegnata a Udine contro la Finlandia. Al fischio finale il Ct azzurro Roberto Mancini si presenta ai microfoni Rai per commentare la partita appena conclusa. Queste le sue parole: “Gara non facile, si sono chiusi quasi subito. Un po’ contratti all’inizio ma tutto sommato è andata bene. Immobile deve star tranquillo, i gol arrivano se non si cercano, ...

Che bella la Giovine Italia - la Finlandia sBarella sotto i colpi degli azzurri : Mancini azzecca anche la carta Kean : La Nazionale azzurra centra i primi tre punti nel proprio girone di qualificazione ad Euro 2020, battendo la Finlandia 2-0 con i gol di Barella e Kean La Giovine Italia va, il nuovo corso voluto da Mancini funziona eccome. Una Nazionale bella e spumeggiante, che non lascia scampo alla Finlandia, stesa da Barella e Kean. Due gol, tante occasioni e un gioco fluido come non si vedeva da tanto tempo. AFP/LaPresse Velocità di pensiero a ...

Pagelle Italia-Finlandia 2-0 - Qualificazioni Europei 2020 : Kean che esordio! Verratti ispirato in regia : Primo impegno per l’Italia di Roberto Mancini alla Dacia Arena di Udine contro la Finlandia, valido per il gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri sul rettangolo verde friulano si sono imposti 2-0 grazie alla marcatura di Nicolò Barella e di Moise Kean. Di seguito le Pagelle del confronto: ITALIA Donnarumma 6: Spettatore non pagante alla Dacia Arena, si fa trovare pronto quando è chiamato in causa e dà sicurezza al ...

