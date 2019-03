Italia-Cina, firmato Memorandum intesa

firmano ild'sulla Via della Seta. L'è stata siglata a Villa Madama dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e dal presidente della National development and reform commission, He Lifeng, nell'ambito della "Via della seta economica" e della iniziativa per una Via della seta marittima del 21° secolo. Tra gli accordi di cooperazione, due riguardano i porti di Trieste e Genova. La firma alla presenza del presidente cinese Xi Jinping e del premier Conte.(Di sabato 23 marzo 2019)

