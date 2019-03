Italia-Cina | Di Maio | accordi valgono 2 | 5 mld | daranno più lavoro

Di Maio : con accordi Cina vince Italia : 15.06 "Gli accordi firmati oggi valgono in sostanza 2,5 mld di euro e hanno un potenziale di 20 mld".Lo dice il vicepremier Di Maio dopo la firma del Memorandum con la Cina. "Oggi vince il Made in Italy,vincono le imprese Italiane.Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere",spiega. Alle perplessità di Salvini replica:"Ha il diritto di parlare, io come ministro dello Sviluppo ho il dovere di fare". Le opposizioni Ue all' ...

Lippi : 'Cina? Italia forte utile a tutti' : "Paura della Cina? Non entro in discorsi ideologici: sento dire che l'Ue è preoccupata, ma l'Italia non naviga nell'oro e stringere accordi con l'economia più grande del mondo non può che far bene. ...

Italia-Cina - c'è il memorandum Ecco le 29 intese siglate : - memorandum di intesa tra il ministero italiano dell'Istruzione, Università e Ricerca e il ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese sul rafforzamento della cooperazione ...

Cina-Italia - firmati gli accordi. Di Maio 'Valgono 2 - 5 miliardi ma con un potenziale di 20'. Gelo con la Lega : ... si parlava di una cinquantina, le polemiche degli ultimi giorni - con le preoccupazioni di Stati Uniti e Unione europea per un'eccessiva penetrazione di Pechino nell'economia italiana - hanno ...

Dalle tasse ai gemellaggi cosa c'è negli accordi Italia-Cina : Firmano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il ministro degli Esteri Wang Yi. 5. Protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla ...

Italia-Cina - tutti gli accordi firmati : 19 istituzionali - 10 commerciali : ... firmato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi. 5, AGRUMI - Protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi ...

Matteo Salvini : "Bene Xi Jinping in Italia ma non mi si dica che in Cina vige mercato libero" : "Sono contento che il presidente cinese venga in Italia, bene il memorandum, ma questo deve essere a parità di condizioni. Non è una competizione normale, non mi si venga a dire che in Cina vige il mercato libero", attacca Matteo Salvini parlando al Forum di Cernobbio. Detto questo, continua il mini

Italia-Cina - dal fisco a export arance. Le intese istituzionali : Roma, 23 mar., askanews, - Dal fisco, all'export delle arance, alla difesa del patrimonio culturale, ai requisiti per l'esportazione di carne, alla cooperazione sulla scienza e tecnologia. Ma anche la collaborazione in materia aerospaziale e un memorandum tra La Rai e China Media Group. Abbracciano un ampio ambito di settori le intese istituzionali tra Italia &...

Via della seta - firmati tutti gli accordi tra Italia e Cina : Memorandum di Intesa tra il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca della Repubblica Italiana e il ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese sul Rafforzamento ...

