Isola | Maddaloni nonostante il grave lutto in famiglia decide di rimanere ingioco

(Di sabato 23 marzo 2019) Sull'dei famosi 2019, il reality show di Mediaset, in onda in prima serata ogni lunedì su Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Alvin il naufrago napoletano Marcoha ricevuto nella giornata di ieri la terribile notizia della morte della sua nonna paterna. Infatti il naufrago è stato convocato in privato dalla produzione ed è stato messo al corrente delche ha colpito in questi giorni la sua. Per chi non lo sapesse, giovedì 21 marzo è venuta a mancare la nonna die a darne l'annuncio è stato il cognato Clemente Russo sui suoi profili social. Dopo la terribile notizia, i fan del programma si sono chiesti se Marco abbandonasse o meno il reality show di Canale 5.fosse molto provato, il naufrago ha deciso di proseguire.Marcosconvolto dallaperdita,comunque diin Honduras Il ...

