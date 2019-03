Isola dei Famosi | grave lutto per Marco Maddaloni | “Ho avuto la notizia ma resto qui | lei

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Nella notte tra il 20 e il 21 marzo unha colpito, concorrente ancora in gara a L’dei. La produzione del reality di Canale 5 ha infatti comunicato al judoka campano la scomparsa della nonna materna. L’atleta, una volta appresa la, ha spiegato in un confessionale i motivi per cui ha deciso di restare in Honduras e proseguire il suo percorso: “Ho ricevuto lache è venuta a mancare mia nonna, però per fortuna, prima di partire, gli ho portato a conoscere mio figlio Giovanni. Ho deciso di rimanere perché nel mio sangue scorre il sanguee lei facevadi cognome e, per questo, so che lei non avrebbe voluto che mi ritirassi. Per questo tornerò a casa quando avrò finito qui”.Il naufrago, commosso, si è confidato con Marina La Rosa mentre gli altri concorrenti hanno cercato di supportarlo. ...

