Isco Napoli | il club azzurro sogna il centrocampista del Real Madrid

Calciomercato Napoli : Ancelotti guarda in casa Real - i sogni sono Isco - Casemiro e Marcelo : La sessione estiva di Calciomercato è ancora piuttosto lontana, e il campionato italiano è ancora nel vivo. Nonostante ciò, come di consueto, le grandi squadre della Serie A pensano e programmano con largo anticipo le strategie da attuare nel momento in cui si apriranno le danze a fine stagione. Tra queste c'è anche il Napoli di Carlo Ancelotti che sta cominciando a valutare quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno in estate, guardando ...

Calciomercato Napoli : il grande sogno per l’estate è Isco : Calciomercato Napoli: il grande sogno per l’estate è Isco Con il campionato ormai andato, l’obiettivo principale del Napoli è diventata l’Europa League. Un trofeo che, se conquistato in quel di Baku il prossimo 26 maggio, apporterebbe una notevole impennata all’appeal dei partenopei. E l’appeal attira i grandi giocatori. Motivo per cui nel capoluogo campano, per la prossima estate, si sogna il grande ...

Napoli - clamoroso sgarbo alla Juve : assalto a Isco e Marcelo : Napoli Isco Marcelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Il Mattino“, il Napoli starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Isco e Marcelo, attualmente in forza al Real Madrid, ma potenziali sacrificati in vista della prossima sessione di mercato estivo. Il ritorno di Zidane potrebbe chiudere di fatto le porte alla doppia cessione, […] More

Calciomercato Empoli - Corsi : «Bennacer-Napoli? DIscorso rimandato a maggio» : Empoli - " Sarri manca al calcio italiano, di cui è un esponente autorevole. Col suo calcio può fare scuola e nelle categorie inferiori ci sono dei segnali: diversi allenatori portano avanti le sue ...

Napoli - spari colpIscono due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...

Napoli-Juventus - ancora una volta sfida tra le prime due. Solo sui social non lo capIscono : Stasera si gioca Napoli-Juventus, partita sempre affascinante e ancora una volta sfida tra le prime due in serie A. Segno evidente di un Napoli ormai stabilmente ai vertici del calcio italiano. Apro i social e invece, tanto per cambiare, leggo di delusione Napoli, mancata crescita della squadra, fastidio per le dichiarazioni del presidente, bacheche tristemente vuote, di attacco non all’altezza e poco cinico (con un centravanti che segna ...

Cai Guo-Qiang “incendia” Pompei. L’archistar Jean Nouvel gli rende omaggio. Sinergia fra De Gregori e Paladino per il primo dIsco d’artista. 36 ore di una Napoli travolgente : Mi è esploso davanti agli occhi Ercole nell’anfiteatro di Pompei. Ho canticchiato “Anema e Core” con Francesco De Gregori. Ho cenato con Jean Nouvel dentro la chiesa Donna Regina, un gioiello barocco. Ho ballato un rock and roll con Mimmo Paladino. Al Madre ho applaudito la performance di Luna Cenere sotto lo sguardo del maestro Robert Mapplethorpe. Aderisco all’aforisma di Oscar Wilde, convinto che una maschera dicesse più di una ...

Ritrovano una pochette in palestra e la restituIscono : "La ricompensa? Dicci solo 'Forza Napoli'" : È bastato un "Forza Napoli" ai ragazzi che hanno recuperato la borsa di Giorgia Schiavon. La donna, una giovane di Padova, era convinta di aver perso tutto: nella pochette lasciata in palestra c'erano i documenti, le chiavi di casa e 200 euro in contanti. Per fortuna, è stata ritrovata da due ragazzi, originari di Napoli. La ragazza ha raccontato a Il Mattino di Padova l'insperato gesto dei ragazzi: "È stata una cosa ...

Napoli - le dà un passaggio dopo la dIsco e abusa di lei : 25enne arrestato dopo due mesi : L'8 dicembre scorso una giovane di Quarto aveva denunciato di aver subìto abusi sessuali dopo una serata trascorsa in un locale di Napoli. Aveva bevuto alcool e fumato hashish. In discoteca aveva ...

Napoli - rapinatori all'assalto e gli abitanti dei Colli Aminei si riunIscono in parrocchia : Cinquanta rapine in un mese e i cittadini dei Colli Aminei si mobilitano e in rete viaggia l'appello a riunirsi giovedì 21 febbraio alle ore 14 nel teatro della chiesa di via Nicolardi. All'incontro ...

Napoli - rapIscono un innocente per un debito di droga : I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un fermo di due esponenti di uno dei clan camorristici più potenti del napoletano: i Mazzarella. Sui due pende una accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata dal metodo mafioso....Continua a leggere

Napoli - rapIscono un uomo per ottenere il saldo del debito di droga del cognato : due arresti : I malviventi volevano rientrare in possesso di 350mila euro che doveva loro il cognato del sequestrato

Napoli Servizi - buco di 7 - 5 milioni mai rIscossi i crediti con il Comune : Bufera sulla NapoliServizi. Il collegio dei sindaci boccia il bilancio 2017: 'C'è un buco di 7,5 milioni di euro. Parere negativo'. Soldi che la multiservice vanta nei confronti del Comune, ma che in ...

GAZZETTA. Napoli - Insigne in crisi. Il dIscorso potrebbe ampliarsi : Oggi Lorenzo Insigne vive un momento di crisi prolungata come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport : 'La prestazione di sabato sera ha evidenziato che l'involuzione di Lorenzo ...