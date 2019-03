Ira di Salvini contro Tria e l' Ue | Mi sono rotto le palle

Milano - Salvini e il piccolo eroe sull'autobus con il senegalese : "Un mIracolo" : Matteo Salvini condivide su Facebook la foto di uno dei bambini nel bus dato fuoco dall'invasato italo-senegalese a San Donato, a Milano. "Ousseynou Sy li ha legati e minacciati urlando: 'Da qui non esce vivo nessuno!'", ha scritto il vicepremier su Facebook. Qui ha condiviso il video di un piccolo

Migranti - ora Santoro delIra : "Matteo Salvini è da arrestare" : "Arrestate lui". Il "lui" è Matteo Salvini e a dirlo, o meglio a scriverlo, è Michele Santoro. L'editoriale che il giornalista ha vergato sul proprio sito è una vera e propria invettiva contro il ministro dell'Interno."Di fronte al mondo civile mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di avere un ministro dell"Interno che si chiama Matteo Salvini. Uno che ha trasformato il Viminale, che dovrebbe essere la casa sicura di tutti, in un"agenzia ...

MARE JONIO - SBARCO MIGRANTI A LAMPEDUSA/ Ira Salvini : nave Ong sequestrata da GdF : sequestrata nave MARE JONIO a LAMPEDUSA, SBARCO dei 50 MIGRANTI. Salvini "I porti sono chiusi', ma il Governo ordina il sequestro della Ong

AmmIraglio : 'Direttiva Salvini illegittima. E' abuso' : La direttiva di Salvini per fermare le Ong è un "provvedimento anomalo, chiaramente illegittimo e viziato di abuso di potere". Ne è convinto Vittorio Alessandro, controAmmiraglio della Guardia ...

Vade retro Sauditi. Il cda della Scala restituisce i 3 milioni agli arabi. Ma Sala difende PereIra e chiama in causa Salvini : Tutto azzerato a tutela del buon nome de "La Scala". Così il consiglio di amministrazione ha annullato la trattativa che avrebbe portato Saudi Aramco, la compagnia petrolifera di stato dell'Arabia Saudita, a entrare tra i soci fondatori del teatro di Milano. Ma mentre dal sindaco Giuseppe Sala, che del teatro La Scala è anche presidente, non arriva una chiusura totale verso i sauditi, dalla Lega invece viene alzato un muro in nome ...

Matteo Salvini - sceneggiata del piddino Marattin a L'aria che tIra : lo vede - urla e interrompe la diretta : sceneggiata democratica. Il protagonista è Luigi Marattin, deputato Pd ed ex consigliere economico di Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni poi, quando i due erano premier. Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove viene trasmessa la diretta Facebook con cui si

L'Aria che tIra - Marattin chiede la Var su Salvini : "Racconta balle - fermi tutti" (Video) : La forma di un rettangolo mimata con le mani, che poi non rappresenta altro che la descrizione di uno schermo. La moda del Var varca i confini calcistici e arriva nei talk dedicati alla politica, dove per chiedere la verifica di una dichiarazione si invoca l’aiuto della moviola.Lunedì a L’Aria che tira il tormentone ha visto come protagonista Luigi Marattin, che ha interrotto la diretta Facebook di Matteo Salvini che La7 stava ...

Pd - l’Ira di Marattin su La7. Ferma la diretta con Salvini e accusa : “Dice balle su spread. La stampa si ribelli” : Indignazione e rabbia del deputato Pd, Luigi Marattin, a “L’Aria che Tira” (La7), durante un collegamento in diretta da Milano, dove il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondeva a domande di alcuni giornalisti davanti al Palazzo della Regione Lombardia. “Sono contento – ha afFermato il leader della Lega – perché di solito lo spread arriva sui giornali e in tv solo quando cresce. Siamo tornati ai ...

Aria che tIra - Pietro Senaldi e la flat tax : "Perché Salvini non mollerà". La verità dietro l'affondo anti-M5s : Pietro Senaldi all'Aria che tira parla delle mosse del governo "flat Tax, sapevo che sarebbe tornata in campo. È una battaglia di bandiera per Salvini". Il direttore Pietro Senaldi - sottolinea Myrta Merlino - aveva previsto in un editoriale la mossa economica di Salvini. D'altra parte il popolo le

"E' priorità - le coperture ci sono" Flat tax - Ira Salvini dopo l'alt M5S : Sull'allargamento della Flat tax "le coperture ci sono" e "spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'uscita di Palazzo Pirelli a Milano. "Con una cifra inferiore ai 15 miliardi, quindi poco... Segui su affaritaliani.it

"E' priorità - le coperture ci sono" Flat tax - Ira di Salvini dopo l'alt M5S : Sull'allargamento della Flat tax "le coperture ci sono" e "spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'uscita di Palazzo Pirelli a Milano. "Con una cifra inferiore ai 15 miliardi, quindi poco... Segui su affaritaliani.it

Rai - Salvini attacca Fazio : “A lui dieci volte il mio stipendio - mi gIrano le scatole”. Poi ironizza sul suo volo a Parigi : “Che Fabio Fazio, per fare il fenomeno in tv, prenda dieci volte il mio stipendio mi fa girare le scatole”. A dirlo, durante un comizio a Lauria in vista delle Regionali in Basilicata, è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Che poi ha ironizzato sul viaggio del conduttore della Rai per intervistare il presidente francese, Emmanuel Macron. L'articolo Rai, Salvini attacca Fazio: “A lui dieci volte il mio stipendio, mi ...

Ira di Salvini sui Cinque Stelle : ?"Hanno rotto coi loro metodi" : L'amore non è bello se non è litigarello, dicevano i saggi. E se è vero che i detti popolari spesso c'azzeccano, anche nelle nozze politiche valgono più o meno le stesse regole. Inutile nascondersi. Tra Lega e M5S per ora il matrimonio regge, ma tra i due sposini c'è maretta. E non poca.A "dividere" Di Maio e Salvini sono i temi caldi del momento: via della seta, F35, dibattito sulla famiglia. Normale, a pochi mesi dalle elezioni europee. I due ...

Via AlmIrante a Verona - senatore Pd chiede intervento di Salvini : "L'intitolazione di una strada ad un fascista, razzista ed antisemita rischia di creare equivoci". Lo ha detto il senatore del Pd, Vincenzo D'Arienzo, annunciando un'interrogazione al Ministro dell'...