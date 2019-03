Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) In casail caso Maurosembra volgere a conclusionequaranta giorni. Dal momento in cui la società nerazzurra ha tolto la fascia di capitano al centravanti argentino, affidandola a Samir Handanovic, il bomber di fatto si è tirato fuori, cominciando ad allenarsi a parte e facendo fisioterapia al ginocchio destro.Tante le partite saltate dall'attaccante, su tutte quelle di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e ildi Milano contro il Milan in campionato. Da giovedì, però, il caso sembra rientrato, almeno in parte, con Maurito che è tornato ad allenarsi in gruppo, anche se svolgendo solo parte del lavoro con i compagni....

ArmandoAreniell : Inter, Caressa parla di Icardi: 'Sono rimasto molto male dopo il derby' - Chiaraema1 : Caressa: “Icardi? Dopo il derby volevo facesse una cosa. Spalletti non lo mette finché…” Ma chi se ne frega di que… - Giorgio__Leone : @passione_inter Sono d'accordo con Caressa ...però anche le sue telecronache fanno pietà -