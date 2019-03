Incidenti stradali Strage giovani nella notte | Bologna | Brinidisi e Reggio | 6 morti

Grigioni : Incidenti stradali - meno morti e feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Incidenti stradali - Salvini : due morti per uno str.. a spasso : Roma, 4 mar., askanews, - "Qualcuno deve farsi un serio esame di coscienza perchè due bimbi hanno perso mamma e papà perchè un infame che doveva essere in galera e invece guidava ubriaco, tossico, ...

Incidenti stradali : 2 morti e 5 feriti nelle marche - un arresto : MACERATA - Un uomo e una donna sono morti in un incidente lungo la strada statale 16 nei pressi di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Altre...

Sicurezza sulle strade : 2018 anno record in USA per numero di morti tra i pedoni in Incidenti stradali : Secondo uno studio statunitense, rilasciato in data odierna, il 2018 è stato l’anno di un triste record. Secondo la ricerca lo scorso anno hanno perso la vita 6.227 pedoni, il numero più alto registrato, superando anche il 1990: la cosa più agghiacciante è che questo dato tratta le morti delle sole strade statunitensi. Questa escalation, secondo la Governors Highway Safty Association, è strettamente correlata all’aumento esponenziale dei ...

Fitte nebbie al Nord : Incidenti stradali su Autostrada del Sole e Autostrada del Brennero : L'anticiclone che persiste da giorni sull'Italia favorisce anche oggi nebbie intense su gran parte del Nord. Proprio la scarsa visibilità sta causando diversi incidenti stradali: uno è avvenuto...

Patente ritirata a chi parla al cellulare - la proposta : è la principale causa di Incidenti stradali : Ritirare la Patente a chi usa il cellulare alla guida: questa la novità che potrebbe essere introdotta nel nuovo Codice della Strada. La principale causa degli incidenti stradali «è la distrazione e l’uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della Patente alla prima violazione va incontro all’esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo ...

Mattina di Incidenti stradali tra Roma e provincia : 2 feriti gravi a Colleverde : Roma – Mattinata di incidenti stradali tra Roma e provincia. Il primo tra un furgone e un’auto, alle 8.45 in via Nomentana bis, nella zona di Colleverde. Secondo quanto appreso finora sarebbero due le persone ferite e soccorse in codice rosso. Due le squadre dei Vigili del fuoco sul posto. Sull’autostrada A24, all’altezza di Lunghezza, due squadre dei pompieri stanno operando in direzione L’Aquila, per uno schianto ...

GdC Cronaca/ Incidenti stradali : feriti sulla 106 nello scontro fra 3 auto : E' di alcuni feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto martedì mattina, alle ore 11 circa, sulla strada statale 106, all'altezza del bivio di Strongoli. Coinvolte tre autovetture. Due ...

Incidenti stradali : morti due ragazzi : SIRACUSA, 19 FEB - Due ragazzi Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni, sono morti intorno alle 3 in un incidente stradale all'alba di oggi in via Montessori, a Noto, in provincia di ...

Troppi Incidenti stradali sulle strade iblee : Troppi incidenti stradali sulle strade iblee, il deputato regionale del M5S Stefania Campo scrive al Prefetto e al commissario del Libero Consorzio

Maltempo USA - da Boston a Seattle milioni di persone sotto neve e ghiaccio : alberi caduti - Incidenti stradali e caos negli aeroporti. Ora toccherà anche alla California [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Incidenti stradali - la distrazione è la prima causa : La distrazione è la prima causa d'incidente . Associata al mancato rispetto delle precedenze, dei semafori e della velocità provoca più di 4 sinistri su dieci . L'ha confermato ieri l'Istat, i dati si ...