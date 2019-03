In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo | Cina e Tav | Macron fa il furbo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Lo scontro Tav, damolti sgarbi: “È un problema solo vostro” Bilaterale – Il vertice con Conte si chiude con l’impegno di un incontro tra i ministri. Il francese irride Roma: “Parigi va avanti”. E non vuol discutere della sproporzione dei costidi Carlo Di Foggia Un nemico del popolo di Marco Travaglio “Ache ti serve avere ragione se non hai il potere? A che ti serve la verità se il popolo non la vuole?”. “Il popolo non ha bisogno di idee nuove, semmai ha bisogno di idee che ha già”. “Siamo tutti d’accordo che, sulla faccia della terra, gli imbecilli costituiscono la maggioranza”. Sono i dialoghi paradossali …Mattarella ricorda a Xi i diritti umani (e gli States) Giornata intensa per il presidente cinese: gli incontri con Casellati e Fico, poi in serata la cena di gala al Colle con 170 invitati e Bocellidi Wa.Ma. Francia “Il bodyguard di ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo: “Zero radioattività”. La madre: “Ditemi com’è morta Imane” - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Marzo: Imane: “Così il siriano mi offriva soldi per ritrattare le accuse a B - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Marzo: Lega, indagine-bis su 1 milione girato dalla Lista Maroni -