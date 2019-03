In due anni il Tottenham ha avuto il nuovo stadio | doppio terreno uno per l’Nfl e

Brindisi - scontro tra auto e mezzo pesante : morti due chef di 36 e 25 anni mentre vanno a lavoro : Francesco Lobefaro, 36 anni, e Giuseppe Marzio, di 25, stavano andando a lavoro quando si sono scontrati con la loro auto contro un mezzo agricolo sulla strada statale 16 tra Ostuni e Montalbano. Uno faceva lo chef e l'altro era il suo aiutante in un ristorante che stavano raggiungendo per lavorare in serata.Continua a leggere

Cambridge Analytica - lo scandalo scoppiato due anni e due mesi in ritardo : ... società britannica che ha usato un'app di profilazione predittiva per raccogliere informazioni su oltre 50 milioni di utenti del più grande social network del mondo. La vicen... continua

Mbarka - schiava sessuale per 23 anni : partorisce due bimbe e diventano schiave anche loro : “Credevo fosse quella la mia famiglia perché non ho mai conosciuto nessun altro”. Mbarka Mint Essatim è un’ex schiava. Fino all'età di 23 anni non ha mai dubitato della sua condizione di sottomessa. Fin da bambina ha sempre servito nella casa del suo padrone, facendo i lavori più duri e umilianti. Trattata come un oggetto, è stata picchiata e violentata per anni. Dagli abusi sessuali sono nate due bambine, che a loro volta sono diventate ...

Insulti e botte all’arbitro - squalifica di due anni per Ismail Slimani : squalificato due anni per Insulti e violenza fisica nei confronti dell’arbitro: è la sanzione che il giudice sportivo della Federcalcio emiliano-romagnola ha notificato a Ismail Slimani, attaccante 19enne del Sant’Agostino, squadra del Ferrarese. E’ successo sabato pomeriggio, durante una partita Juniores, tra i biancoverdi padroni di casa e il Progresso. Slimani ha protestato ritenendo irregolare una marcatura degli ...

“Volevo farle capire che si prova a fare la prostituta” - stupra la figlia di 4 anni per due decenni : Il caso che ha scioccato l'Australia. Un uomo ha violentato per anni la figlia, anche quando era incinta del marito, ed ora è stato condannato a 27 anni di carcere. In un'occasione la piccola sarebbe anche stata costretta a fare sesso col cane. Il padre, che ora ha 80 anni, si è detto "estremamente pentito".Continua a leggere

Venticinque anni dopo - due libri raccontano il caso Ilaria Alpi : 20 marzo 1994, il più crudele dei giorni. Venticinque anni fa Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, venivano assassinati a Mogadisco. Assassini che non hanno ancora un nome. Un'esecuzione i cui mandanti pescano ancora nel torbido. C'è chi vuole archiviare, dimenticare, relegare all'oblio una vicenda che non ha trovato, ancora, una verità giudiziaria. Forse non ci sarà mai. Chi sa non parla, chi poteva sapere è stato messo a tacere. Ma c'è chi non vuole ...

Andrea Bacci - condannato a due anni per il fallimento della Coam l’imprenditore finanziatore di Renzi : l’imprenditore Andrea Bacci è stato condannato in abbreviato a 2 anni di reclusione nel processo per il fallimento della Coam srl, società edile con sede a Rignano sull’Arno (Firenze) di cui sarebbe stato amministratore di fatto. Un anno e sei mesi di reclusione per Fabio Bettini, amministratore di diritto. Per entrambi, imputati con le accuse di bancarotta e ricorso abusivo al credito, la pena è sospesa. Bacci, finanziatore ...

L’Italia torna a Udine dopo due anni : precedenti favorevoli in questo stadio : Sabato l’Italia giocherà la sua prima gara alle qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Finlandia. Teatro della sfida lo stadio “Friuli” di Udine, da qualche anno “Dacia Arena”. Sarà la nona volta in assoluto in cui Udine ospiterà una gara della nazionale: il bilancio, per ora, è di sei vittorie e due pareggi. Le prime tre volte si trattò di amichevoli. Nel 1979 gli azzurri batterono la Svizzera per 2-0 ...

L’Italia torna a Udine dopo due anni : precedenti favorevoli in questo stadio : Sabato l’Italia giocherà la sua prima gara alle qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Finlandia. Teatro della sfida lo stadio “Friuli” di Udine, da qualche anno “Dacia Arena”. Sarà la nona volta in assoluto in cui Udine ospiterà una gara della nazionale: il bilancio, per ora, è di sei vittorie e due pareggi. Le prime tre volte si trattò di amichevoli. Nel 1979 gli azzurri batterono la Svizzera per 2-0 ...

Sara ed il Commissario Ricciardi - altri due personaggi di Maurizio De Giovanni diventano serie tv : Le opere di Maurizio De Giovanni sempre più legate al mondo della televisione: d'altra parte, dopo il successo de I Bastardi di Pizzofalcone (di cui è in lavorazione la terza stagione), il piccolo schermo ha scoperto che le storie dello scrittore napoletano piacciono anche al pubblico televisivo.Così, durante un incontro nella redazione di Tv Sorrisi e Canzoni, De Giovanni ha rivelato che altri due personaggi da lui creati finiranno in ...

A 68 anni dona un rene al figlio 50enne e lo salva : “Mi ha regalato la vita due volte” : Graziella, 68 anni di età, non sopportava più la vita che faceva l’uomo, affetto da una grave insufficienza. Quando è arrivato l’ok sulla compatibilità, ha accettato l’intervento nonostante l’età non giovanissima: "Un'emozione indescrivibile".Continua a leggere

Corruzione - arrestato l'M5S De Vito "Sfruttiamo ‘sta cosa per due anni" : L'indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l'intermediazione di un avvocato ed un uomo d'affari che fungono da raccordo con il Presidente dell'Assemblea comunale Segui su affaritaliani.it

Marsala : Nicoletta - 25 anni - bruciata viva in un campo due fermi per omicidio : Nicoletta Indelicato era scomparsa domenica scorsa. Un uomo e una donna sono indagati per omicidio e soppressione di cadavere

Marcello De Vito - l’intercettazione con l’altro arrestato : ‘Sfruttiamo congiunzione astrale. Marce’ - ci restano due anni’ : “Questa congiunzione astrale tra… tipo l’allineamento della cometa di Halley… hai capito cioè… è difficile secondo me che si verifichi… noi Marcè dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me guarda ci rimangono due anni”. È il 4 febbraio scorso quando i carabinieri intercettano questo colloquio telefonico tra l’avvocato Camillo Mezzacapo e Marcello De Vito, entrambi arrestati nell’inchiesta della ...