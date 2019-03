Immigrati sfruttati nel Salernitano | anche il capogruppo Pd Eboli indagato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019)ilPd di, Pasquale Infante, faceva parte dell’associazione a delinquere per lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina nel. Ai domiciliari da un paio di giorni, Infante è diventato suo malgrado il caso ‘politico’ di una indagine su una vera e propria tratta degli schiavi deflagrata un paio di giorni fa in trentacinque misure cautelari di vario tipo, chieste e ottenute dalla Procura di Salerno guidata dal reggente Luca Masini. Da consigliere comunale, Infante firmava comunicati stampa contro l’accoglienza dei profughi ad: “I residenti delle periferie non chiedono carceri o l’arrivo di altri profughi ma più sicurezza e maggiore controllo del territorio perché non ne possono più dei continui furti”, si legge in una nota datata gennaio 2018. Da commercialista invece Infante si era messo al servizio di un sistema che favoriva l’arrivo di ...

