Il ritorno della Blancpain GT Series

Il ritorno della Pfm : "Il nostro tour nel nome di Faber" : «L'idea iniziale era di pianificare solo una quindicina di spettacoli, poi però le richieste si sono moltiplicate ed ora siamo a 46 show. Rimarremo sulla strada fino alla fine di maggio, per poi ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio non ingrana mai - l’andata della semifinale è del Nadezhda. Tra sette giorni ritorno a Orenburg : Nell’ultimo turno di Eurolega, questo stesso incontro era terminato con un fragoroso successo di Schio (82-50): questa volta, nell’andata delle semifinali di EuroCup, a prevalere è il Nadezhda di Orenburg, che s’impone con un 61-67 che avrebbe potuto assumere dimensioni ancora maggiori, visto l’andamento dell’incontro. Non bastano al Famila i 24 di Allie Quigley e i 13 di Jantel Lavender, mentre il Nadezhda fa ...

Pensioni : Q100 - pagamenti dal primo aprile ma con possibile ritorno della somma : Alla Camera si attende il voto di fiducia al cosiddetto decretone che include le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Solo dopo, infatti, il testo passerà al Senato per una terza lettura e la successiva conversione in legge che dovrà avvenire entro il 29 marzo. Liquidazione provvisoria con decorrenza primo aprile Intanto, stando a quanto afferma "Fanpage", i primi assegni Pensionistici richiesti con il ...

Migranti a Lampedusa - Luca Casarini a capo della missione Ong : il ritorno dell'ex Disobbediente del G8 a Genova : Ma è la contestazione del G8 di Genova a farlo salire agli onori della cronaca nella veste di portavoce e leader dei Disobbedienti. Candidato nel 1999 alle elezioni comunali di Padova, Casarini è ...

Nuoto - il ritorno di Florent Manaudou : “Mi mancava l’adrenalina della competizione” : Florent Manaudou torna al Nuoto agonistico. Come rivelato in una lunga intervista a L’Equipe, il campione olimpico di Londra 2012 nei 50 stile libero, ha deciso di tornare all’attività agonistica, dopo tre anni lontano dalla vasca. Un rientro che, come spesso capita, è dettato dalla mancanza di adrenalina che, per un campione, è necessaria nella propria vita. L’addio era stato dato nel settembre 2016, dopodichè, come ha ...

Il ritorno dei piatti della nonna : alla riscoperta della tradizione e della genuinità : Dopo anni di piatti global, fusion, molecolari e futuristi si assiste ad uno storico ritorno dei piatti della nonna che seguono le stagioni, rispettano il clima e l’ambiente, non sprecano, recuperano prodotti antichi, aiutano il presidio del territorio e valorizzano il Made in Italy. Un cambiamento al centro della giornata nazionale della cucina contadina nel primo giorno di primavera che si svolge a Roma il prossimo Venerdi 22 marzo dalle ore ...

Deeks e Kensi sposi in NCIS Los Angeles 10 - un ritorno a sorpresa per l’episodio più romantico della stagione : Deeks e Kensi finalmente sposi in NCIS Los Angeles 10, ma non senza qualche sorpresa. Per Marty Deeks, l'intero episodio è stato costellato da nervosismo e insicurezza; l'agente speciale infatti ha condiviso con i colleghi Sam e Callen la sua preoccupazione, ovvero non essere all'altezza di una donna forte come Kensi. Per allontanare quei dubbi, Deels ha aperto la tanto misteriosa scatola che la sua futura moglie gli aveva dato anni prima. Al ...

"Congresso della famiglia un ritorno all'antichità" - si dimette il capogruppo leghista di Verona : "Se va avanti così torneremo a tempi antichi dove le donne fanno solo le schiave degli uomini", con questa motivazione Mauro Bonato, capogruppo leghista nel Consiglio comunale di Verona, ha comunicato le sue dimissioni.Al consigliere, leghista della prima ora, non è piaciuta affatto l'idea di organizzare il Congresso della famiglia nella città. "Verona non merita questo. I relatori del Congresso vanno oltre la parola ...

Ascolti tv - il ritorno di Bonolis : Ciao Darwin fa il botto e sbaraglia il Sanremo Young della Clerici : La prima puntata dell'ottava edizione dello show di Canale 5 fa centro. Niente da fare per Antonella Clerici su Rai Uno

Ciao Darwin 8 - spoiler 1ª puntata : il ritorno della coppia Bonolis-Laurenti : Venerdì 15 marzo ritorna su canale 5 la trasmissione 'Ciao Darwin' giunta alla sua ottava stagione e condotta da Paolo Bonolis con la presenza indispensabile di Luca Laurenti. Importante sarà la figura di Madre natura, sulla quale si sono create le maggiori curiosità e la nuova stagione di Ciao Darwin vuole esplorare gli scenari apocalittici con la solita vena ironica. Inoltre il programma ha intenzione di riprendere lo studio basato sulla ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : il ritorno della leonessa. Roberta Rodeghiero pronta a regalare emozioni : 809: è esattamente questo il numero dei giorni che separano Roberta Rodeghiero dall’ultima competizione ISU, i Campionati Europei del 2017 di Ostrava, ai Mondiali di Pattinaggio artistico, al via il 20 marzo dalla Super Arena di Saitama, Giappone. Tante cose sono cambiate da quel 27 gennaio 2017 e dal lungo stop per infortunio. A cominciare dalla guida tecnica, passata nuovamente al trentino Gabriele Minchio, un ritorno alle origini per la ...

"Via della Seta? Con l'Italia Pechino si prende l'EuropaNo degli Usa in ritardo - superato il punto di non ritorno" : INTERVISTA/ Alessia Amighini, co-head dell'Asia Centre dell'Ispi: "Il sì dell'Italia per la Cina è un salto di qualità geopolitico. Il no degli Usa? Dovevano evitare di metterci nelle condizioni di firmare" Segui su affaritaliani.it

Basket - Champions League 2019 - ritorno ottavi di finale : Reyer Venezia in cerca della rimonta - contro il Nizhny Novgorod riparte dal -23 : Impresa difficilissima, quella che dovrà oggi compiere l’Umana Reyer Venezia sul parquet del Taliercio: la formazione di Walter De Raffaele dovrà rimontare 23 punti di svantaggio ai russi del Nizhny Novgorod nel ritorno degli ottavi di finale di Basketball Champions League, a causa del pesantissimo 95-72 subito all’andata. Quel risultato, in particolare, è stato figlio di un atteggiamento generale verso la partita che non è andato ...

Calcio - ritorno con vittoria per Ranieri alla guida della Roma. 2-1 all’Empoli firmato El Shaarawy-Schick : Con tanta sofferenza, ma Claudio Ranieri alla sua prima partita dopo il ritorno sulla panchina della Roma conquista subito una vittoria. I giallorossi sconfiggono per 2-1 l’Empoli con un eurogol di El Shaarawy e un colpo di testa di Schick. Il pareggio momentaneo dei toscani è rappresentato da un’autorete di Juan Jesus. La Roma ha terminato il match in inferiorità numerica causa doppia ammonizione di Florenzi, stasera con la fascia di capitano ...