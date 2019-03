Il razzismo quotidiano sulla pelle degli altri

vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Una rivoluzione antirazzistaSerena WilliamsLupita Nyong’oChadia RodriguezRaphaela LukudoGli editorialiGli articoli in ingleseA Fatima, 20 anni, hanno strappato il velo dalla testa e poi hanno iniziato ad insultarla. All’amica che era insieme a lei sull’autobus che dal centro di Torino le stava portando a casa sono arrivati invece diversi calcischiena e qualche pugno. Ad aggredirle è stata una donna, la padrona di un cane da cui Fatima e la sua amica si erano allontanate perché avevano paura. È questo l’ultimo episodio didenunciato nel nostro Paese, poco più di 48 ore fa. Molti di più sono gli insulti celati (così come le aggressioni) che le persone straniere subiscono quotidianamente.In Italia non esiste tuttavia una banca dati ufficiale che registri tutti questi casi. Il ministero dell’Interno ha creato nel 2010 l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti ...

SalernoSal : La razza come causa, movente, giustificazione. Il razzismo è qui e non porterà nessuna società e nessuna comunità… - lella_stefani62 : RT @SalernoSal: La razza come causa, movente, giustificazione. Il razzismo è qui e non porterà nessuna società e nessuna comunità in salvo… - yppi2011 : RT @SalernoSal: La razza come causa, movente, giustificazione. Il razzismo è qui e non porterà nessuna società e nessuna comunità in salvo… -