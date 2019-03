Il Processo | iniziate le riprese della nuova serie thriller di Canale 5

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Continua il corsofiction Mediaset con titoli che cercano di catturare l'attenzione di un pubblico in cerca di storie moderne e personaggi in cui immedesimarsi. Un percorso non facile, ma che necessita di numerosi tentativi per poter intraprendere una strada che permetta a Mediaset di avere un palinsesto variegato anche dal punto di vistaserialità.Va in questa direzione anche Iltv in otto episodi e quattro prime serate di cui oggi è stato annunciato l'inizio delle. Un legalcreato da Alessandro Fabbri (autore di In Treatment e 1992), in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino, prodotto dalla Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, per la regia di Stefano Lodovichi (Il cacciatore).Illedi5 pubblicato su TVBlog.it ...

