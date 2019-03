Il processo | al via le riprese della nuova serie con la coppia Puccini-Scianna

processo depistaggio via D’Amelio - l’ex moglie del falso pentito Scarantino : “Picchiato per costringerlo a parlare” : “Per costringerlo a parlare e a mentire lo picchiavano, approfittavano della sua debolezza psicologica dicendogli che io lo tradivo, gli mettevano i vermi nella zuppa, minacciarono di inoculargli il virus dell’Aids. Ero certa che lo avrebbero ucciso”. È il racconto di Rosalia Basile, ex moglie del falso pentito Vincenzo Scarantino. La teste sta deponendo al Processo a Palermo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via ...

Omicidio di Follonica - processo con rito abbreviato per padre e figlio : Follonica, Grosseto,, 21 marzo 2019 - Saranno giudicati con rito abbreviato, prima udienza l'11 luglio prossimo, Raffaele Papa , 32 anni, accusato di essere l'autore materiale del delitto di Salvatore ...

Saviano : "A processo per aver definito Salvini 'ministro della Mala Vita' | La replica : "Ma quanto rosica..." : Nuovi strali con il vicepremier, che risponde via Twitter all'annuncio dello scrittore: "Ma quanto rosica il chiacchierone?"

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : “Scappa dal processo - non darò tregua alle sue bugie” : Lo scrittore Roberto Saviano attacca duramente il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Io, cittadino come tanti, come tutti, sarò processato; il ministro, invece, ha deciso di sottrarsi al processo, seriamente e giustamente spaventato dal fatto che la sua condotta nel caso Diciotti possa farlo condannare".Continua a leggere

Roberto Saviano : "Io a processo mentre Salvini scappa" : Il giornalista e scrittore Roberto Saviano sarà processato per aver apostrofato Matteo Salvini come "Ministro della Mala Vita". A confermarlo è stato lo stesso Saviano dalle pagine di Repubblica con un lungo pezzo in cui difende quell'affermazione e spiega come questa sarà l'occasione per costringere il Ministro dell'Interno a dire la verità:Questo processo che mi vedrà imputato, se non altro, costringerà Matteo Salvini a dire la verità o, ...

Roberto Saviano : "Io a processo mentre il Ministro Salvini scappa" : Il giornalista e scrittore Roberto Saviano sarà processato per aver apostrofato Matteo Salvini come "Ministro della Mala Vita". A confermarlo è stato lo stesso Saviano dalle pagine di Repubblica con un lungo pezzo in cui difende quell'affermazione e spiega come questa sarà l'occasione per costringere il Ministro dell'Interno a dire la verità:Questo processo che mi vedrà imputato, se non altro, costringerà Matteo Salvini a dire la verità o, ...

Diciotti - Senato voto su Salvini/ Diretta - via libera a processo test per Lega e M5s : Caso Diciotti, Diretta del voto al Senato sul processo al Ministro Salvini: le posizioni di Lega e M5s, il test per il Governo e il rischio di 'falchi'

Lyft - Anticipa Uber e avvia il processo di quotazione in Borsa : Lyft Anticipa le mosse della rivale Uber, avviando il processo per la quotazione sul Nasdaq di New York. In particolare, la società di ride hailing (trasporto a chiamata) statunitense ha iniziato il roadshow di presentazione dell'offerta con cui punta a raccogliere investimenti per almeno 2,1 miliardi di dollari (1,85 miliardi di euro) da destinare all'espansione dei servizi.20 miliardi di valutazione. Lyft sta offrendo al mercato 30,77 milioni ...

Scoperti gli interruttori genetici che avviano processo di rigenerazione del corpo : Perdere un arto e non preoccuparsi di niente, perché basterà attendere qualche tempo per vederlo ricrescere autonomamente. Chissà se la medicina del futuro potrà donare all'uomo questo dono, oggi di ...

Studente morì a scuola : dirigente scolastica in abbreviato - professore a processo : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Terra dei Fuochi - Corte Strasburgo avvia processo contro Italia : La Corte di Strasburgo, dopo aver analizzato i ricorsi arrivati tra l'aprile del 2014 e aprile 2015, ha dato via al contraddittorio tra le parti e ha comunicato al governo le violazioni che oltre 30 ...

Terra dei fuochi - la Corte di Strasburgo avvia processo contro il governo italiano : La Corte di Strasburgo ha avviato il processo contro il governo italiano per la situazione nella cosiddetta Terra dei fuochi, l'area della provincia campana diventata nota per l'inTerramento e il rogo ...

Terra dei fuochi - la Cedu avvia processo contro l’Italia dopo i ricorsi di cittadini e associazioni : La Corte europea dei diritti umani ha avviato il processo contro il Governo italiano per il caso Terra dei fuochi. La Cedu ha accolto in via preliminare i ricorsi ricevuti da cittadini e associazioni, sono più di 3500 persone che hanno presentato 40 istanze collettive, che denunciano la violazione dei loro diritti alla vita e al rispetto della vita famigliare, sanciti dalla convenzione europea dei diritti umani. I ricorrenti sostengono che lo ...

Stadio della Roma - al via il processo a Luca Lanzalone : Campidoglio parte civile : Con la costituzione del Campidoglio come parte civile si è aperto oggi il processo contro l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone, accusato di corruzione e traffico di influenze nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. A processo anche l’ex commissario straordinario dell’Ipa, l’ente di previdenza dei dipendenti capitolini, Fabio Serini, mentre il terzo imputato, socio di Lanzalone, Luciano Costantini, ha scelto il rito abbreviato e ...