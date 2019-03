ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2019) Nuova tegola sul PSG, dopo l’inaspettata eliminazione dalla Champions e i problemi relativi al fairplay finanziario, arriva la notizia del coinvolgimento di Nasser Al – Khelaifi in un’inchiesta delle autorità francesi. Come rivela Mediapart e riporta l’edizione odierna de L’Equipe, ildel PSG è stato ascoltato mercoledì dal giudice per le indagini preliminari del Ufficio Nazionale Finanziario (PNF) Renaud Van Ruymbeke in merito ad un’inchiesta per presuntanell’assegnazione delle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro, del 2020 a Tokyo e anche dai Campionati del Mondo di atletica leggera. Al termine dell’udienza, ildella Qatar Sports Investments (QSI) è stato posto sotto lo status di testimone assistito, : una situazione a metà tra il testimone vero e proprio e il soggetto indagato.I magistrati del PNF ...

