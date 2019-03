IL PREMIO AMNESTY A SALVAGENTE DI ROY PACI CON WILLIE PEYOTE | MIGLIOR BRANO

Gli artisti nominati per il PREMIO AMNESTY International Italia - da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Carmen Consoli e Ghali : Sono stati svelati gli artisti e i brani nominati per il Premio Amnesty International Italia. C'è Carmen Consoli con “Uomini topo” ma anche Ghali con “Cara Italia”. Non potevano mancare i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”. Tra gli artisti nominati per il Premio Amnesty International Italia ci sono Patrizia Laquidara con “Il cigno (the great Woman)”, Francesca Michielin ...