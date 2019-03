Il Ministro Salvini | se gli italiani non fanno figli “nel 2050 l’Italia non c’è più”

Manifestante urla contro Salvini - il Ministro denuncia : 'Rincorso e minacciato'(VIDEO) : Matteo Salvini, sondaggi alla mano, può essere considerato il politico più influente dell'attuale momento politico italiano. È il frutto di una capacità di catalizzare, molto più degli altri, l'attenzione dei cittadini. In molti lo osannano e riempono le piazze per lui, ma tanti sono anche coloro i quali non perdono occasione per manifestargli il proprio dissenso, anche con gesti eclatanti. È successo questo, ad esempio, davanti al Senato quando ...

Zingaretti - sbarrare la strada a Salvini significa "dimenticare" Minniti Ministro : "Una politica che ha isolato il Pd e l'ha portato al 18% è contro il partito; per farlo tornare competitivo occorre rimetterlo al centro di vere alleanze di centrosinistra e civiche per sbarrare la strada a Salvini". Con questo mutamento di passo e di obiettivo rispetto al Pd renziano parte la segreteria di Nicola Zingaretti.E parte da una campagna impervia, quella per le elezioni regionali in Basilicata. La mossa di Zingaretti può ...

La "prima" di Zingaretti a Bruxelles è contro Salvini : "Faccia il Ministro - in Italia è tornato il terrorismo" : La prima di Nicola Zingaretti a Bruxelles da segretario è un attacco frontale a Matteo Salvini dopo la tragedia del bus ieri nel milanese. "Salvini cavalca i problemi ma non li risolve. Anzi visto che ci campa con i problemi degli Italiani, ho il sospetto che non li risolverà mai. Come sta accadendo purtroppo con la tragedia del pullman di ieri: si vuole nascondere un fatto drammatico e cioè che in Italia è tornata ...

"Valutiamo la cittadinanza italiana per Ramy - il ragazzino-eroe" : annuncio del Ministro Salvini : Il ragazzo ha chiamato il 112 per dare l'allarme sul bus dirottato alle porte di Milano. Nato in Italia da genitori egiziani. Di Maio: "Grazie a lui si è evitato il peggio"

Voto Diciotti - De Falco - ex M5S - : 'Salvataggio Ministro Salvini atto scellerato' : Grazie al Voto del M5S, il Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. 'Si è assistito a...

Saviano : "A processo per aver definito Salvini 'Ministro della Mala Vita' | La replica : "Ma quanto rosica..." : Nuovi strali con il vicepremier, che risponde via Twitter all'annuncio dello scrittore: "Ma quanto rosica il chiacchierone?"

Migranti - Saviano attacca Salvini : «Ministro della Mala Vita». Il vicepremier : querelo : Nuovo scontro Saviano-Salvini. L?autore di Gomorra di fatto ha subito puntato il dito contro il titolare del Viminale che ha chiuso i porti dopo l?arrivo della Nave Mare Jonio a largo di...

Salvini non sarà processato - passa la linea del governo. Il Ministro : “Abbiamo salvato migliaia di vite” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non sara' processato per sequestro di persona per la vicenda dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti la scorsa estate. Il dato, non ufficiale ma certo, e' gia' emerso dalla votazione dell'Aula del Senato, che restera' aperta fino alle 19 ma il cui esito non e' assolutamente in dubbio, con 232 senatori gia' schierati per il no all'autorizzazione. passa dunque la linea, piu' volte ribadita dal ...

Diciotti - i senatori “salvano” Salvini : il Ministro non andrà a processo | : Sono 232 i senatori che hanno votato sì alla relazione del presidente della Giunta per le autorizzazioni Gasparri che si opponeva alla richiesta di processo. La votazione non si è ancora conclusa

Diciotti - il voto al Senato per “salvare” il Ministro Salvini dal processo | : Iniziata la discussione sul documento in con cui si chiede di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno

Diciotti - Grasso : “Solo un morto in mare per Salvini? Falso - traversata mai così pericolosa”. E critica il Ministro : Dopo l’intervento di Matteo Salvini, in Senato, prima del voto sul processo per il caso Diciotti, ha preso la parola il relatore di minoranza, Pietro Grasso: “Per il ministro c’è stato solo un morto in mare dall’inizio dell’anno? Falso, la traversata non è mai stata così pericolosa”. Grasso ha citato dati e leggi per confutare, dal suo punto di vista, la difesa del leader della Lega e la relazione di ...

Diciotti : Salvini - "Non sarò mai Ministro che lascia morire qualcuno in mare" : "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo al Senato sul caso Diciotti."Chi sta collaborando allo stroncare il traffico di esseri umani sta dando una mano a chi combatte il business dell'immigrazione clandestina. Io e il governo a cui mi onoro di appartenere non saremo mai ...

Diciotti - il Senato vota sul processo a Salvini. Il Ministro in Aula : prenderà la parola - risultato alle 13 : E’ il giorno del voto del Senato sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio è in Aula e prenderà la parola intorno alle 11,40: il voto invece è previsto per le 13. L’assemblea si deve esprimere sul testo del presidente della giunta per le autorizzazioni Maurizio Gasparri che chiede di negare il processo, come chiesto dal tribunale dei ...

Roberto Saviano : "Io a processo mentre il Ministro Salvini scappa" : Il giornalista e scrittore Roberto Saviano sarà processato per aver apostrofato Matteo Salvini come "Ministro della Mala Vita". A confermarlo è stato lo stesso Saviano dalle pagine di Repubblica con un lungo pezzo in cui difende quell'affermazione e spiega come questa sarà l'occasione per costringere il Ministro dell'Interno a dire la verità:Questo processo che mi vedrà imputato, se non altro, costringerà Matteo Salvini a dire la verità o, ...